Fuerza Aérea confirma la muerte de seis tripulantes del Hércules C-130 siniestrado en Puerto Leguizamo, Putumayo
–El comando de la Fuerza Aeroespacial Colombiana confirmó este lunes en la noche que seis de los once tripulantes del Avión Hércules C-130 que se precipitó a tierra poco después de haber despegado del aeropuerto del municipio de Puerto Leguizamo, Putumayo, perdieron la vida. Por el momento, se reportan, en total, 34 ocupantes de la aeronave fallecidos y 70 heridos.
Los uniformados fueron identificados como:
TC. Juan Pablo Amador Pinilla
ST. Julián David González Herrera
MV. Jaime Alexander Fernández Camargo
TI. Javier Fernando Méndez Torres
MV. Natalia Rojas Velandia
T2. Jho an Stid Pinzón Reyes
El mando militar extendió sinceras condolencias a sus familiares «y elevamos una oración al Todopoderoso, pidiendo fortaleza y consuelo en estos difíciles momentos».
#ComunicaciónOficial | La @FuerzaAereaCol se permite informar, con profundo pesar, que como consecuencia del trágico accidente ocurrido hoy en Puerto Leguízamo, #Putumayo, seis tripulantes perdieron la vida en cumplimiento del deber.
Extendemos nuestras más sinceras condolencias… pic.twitter.com/pYsvFplhTT
— Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) March 24, 2026
En CATAM, el ministro @PedroSanchezCol recibió a los soldados heridos en Puerto Leguízamo, Putumayo, en un encuentro marcado por el dolor, pero también por el profundo reconocimiento a su entrega y compromiso con Colombia.
“Los miré a los ojos y confirmé su valentía, su honor y… pic.twitter.com/MQoz0fIZIt
— Mindefensa (@mindefensa) March 24, 2026