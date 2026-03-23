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    Fuerza Aérea confirma la muerte de seis tripulantes del Hércules C-130 siniestrado en Puerto Leguizamo, Putumayo

    Ariel Cabrera Publicado el

    –El comando de la Fuerza Aeroespacial Colombiana confirmó este lunes en la noche que seis de los once tripulantes del Avión Hércules C-130 que se precipitó a tierra poco después de haber despegado del aeropuerto del municipio de Puerto Leguizamo, Putumayo, perdieron la vida. Por el momento, se reportan, en total, 34 ocupantes de la aeronave fallecidos y 70 heridos.

    Los uniformados fueron identificados como:

    TC. Juan Pablo Amador Pinilla

    ST. Julián David González Herrera

    MV. Jaime Alexander Fernández Camargo

    TI. Javier Fernando Méndez Torres

    MV. Natalia Rojas Velandia

    T2. Jho an Stid Pinzón Reyes

    El mando militar extendió sinceras condolencias a sus familiares «y elevamos una oración al Todopoderoso, pidiendo fortaleza y consuelo en estos difíciles momentos».

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    Ariel Cabrera
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