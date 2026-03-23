Fuerza Aérea confirma la muerte de seis tripulantes del Hércules C-130 siniestrado en Puerto Leguizamo, Putumayo

–El comando de la Fuerza Aeroespacial Colombiana confirmó este lunes en la noche que seis de los once tripulantes del Avión Hércules C-130 que se precipitó a tierra poco después de haber despegado del aeropuerto del municipio de Puerto Leguizamo, Putumayo, perdieron la vida. Por el momento, se reportan, en total, 34 ocupantes de la aeronave fallecidos y 70 heridos.

Los uniformados fueron identificados como:

TC. Juan Pablo Amador Pinilla

ST. Julián David González Herrera

MV. Jaime Alexander Fernández Camargo

TI. Javier Fernando Méndez Torres

MV. Natalia Rojas Velandia

T2. Jho an Stid Pinzón Reyes

El mando militar extendió sinceras condolencias a sus familiares «y elevamos una oración al Todopoderoso, pidiendo fortaleza y consuelo en estos difíciles momentos».

#ComunicaciónOficial | La @FuerzaAereaCol se permite informar, con profundo pesar, que como consecuencia del trágico accidente ocurrido hoy en Puerto Leguízamo, #Putumayo, seis tripulantes perdieron la vida en cumplimiento del deber. Extendemos nuestras más sinceras condolencias… pic.twitter.com/pYsvFplhTT — Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) March 24, 2026