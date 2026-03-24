Fuerzas Militares confirman 66 militares muertos en accidente del avión Hércules en el Putumayo

–Según el último reporte de las Fuerzas Militares, el accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea ocurrido este domingo en el municipio de Puerto Leguizamo, Putumayo, deja 66 militares muertos, entre los 125 ocupantes. Se trata de 58 miembros del Ejército Nacional, seis integrantes de la Fuerza Aeroespacial y dos de la Policía Nacional, confirmó el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto.

Además, indicó que 58 personas fueron evacuadas, 57 para recibir atención médica y una ilesa. «Continuamos en la búsqueda de 4 militares más», precisó el alto oficial.

Enaltecemos la valentía y el sacrificio de nuestros héroes de la Fuerza Pública que, en cumplimiento de su misión, entregaron lo más sagrado por la seguridad de Colombia. Su memoria será un faro de honor para la Patria. "El balance del trágico accidente aéreo en Puerto Leguízamo… pic.twitter.com/U9sEVfxwuR — Mindefensa (@mindefensa) March 24, 2026

La aeronave Hércules, de fabricación estadounidense, se precipitó a tierra hacia las 10 horas locales segundos después de haber despegado del aeródromo de Puerto Leguizamo con destino a Puerto Asís, con un movimiento de tropa, armamento, munición y otra clase de equipamento militar.

El comandante de la Fuerza Aérea, general Carlos Fernando Silva, tras lamentar la dolorosa tragedia, advirtió que se realizará la investigación técnica, con acompañamiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, para esclarecer con transparencia y rigor las causas del accidente, aseguró .

La @FuerzaAereaCol lamenta profundamente el trágico accidente del Hércules C-130, una pérdida que enluta a nuestras @FuerzasMilCol y de @PoliciaColombia. La aeronave y su tripulación estaban en óptimas condiciones para cumplir la misión, con el profesionalismo que los… pic.twitter.com/bsyWMtyU0t — Mindefensa (@mindefensa) March 24, 2026

En igual sentido se pronunció el General William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional. “Hasta el lugar se desplazó nuestra Policía Judicial, junto al CTI de la Fiscalía, para identificar los cuerpos y recolectar los elementos materiales necesarios para la investigación”, señaló.

No descansaremos hasta esclarecer el accidente del avión Hércules C-130 de la @FuerzaAereaCol en Puerto Leguízamo. Avanza una investigación rigurosa y transparente para dar respuestas claras a las familias de nuestros héroes y a todo el país, afirmó el general William Rincón,… pic.twitter.com/SzOLK6Tvq5 — Mindefensa (@mindefensa) March 24, 2026

Este es el segundo accidente de un avión C-130 Hércules en Sudamérica en menos de un mes.

Un avión de carga militar boliviano que transportaba billetes bancarios se estrelló al aterrizar cerca de La Paz el 27 de febrero, y dejó al menos 24 muertos.

El Hércules es un avión turbohélice de cuatro motores fabricado por Lockheed Martin.

Conocido por su capacidad para operar desde pistas de aterrizaje improvisadas, es ampliamente utilizado por ejércitos de todo el mundo y puede transportar desde tropas hasta vehículos.

Los gobiernos de Ecuador, Venezuela y Estados Unidos, socio militar clave de Colombia, lamentaron el accidente y dieron condolencias a los familiares de las víctimas.

Mi solidaridad y pesar al pueblo y Gobierno de Colombia por el lamentable accidente aéreo ocurrido en Puerto Leguízamo. Desde Venezuela, enviamos un abrazo fraterno y nuestras sentidas condolencias a los familiares de las víctimas, deseando la pronta recuperación de los heridos. pic.twitter.com/AeEjB5hYrk — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) March 23, 2026

Los soldados del Ejército Ecuatoriano nos unimos al dolor de sus familias, uniformados y compañeros de armas, nuestra solidaridad para todo el pueblo colombiano. #EjércitoECU pic.twitter.com/MCBGLiQI2f — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) March 23, 2026

Estados Unidos. Comando Sur – @Southcom

“En nombre de EE.UU. Comando Sur, el Sargento Mayor Rodríguez y yo extendemos nuestras más sinceras condolencias a las familias y compañeros de equipo de todos los afectados por la trágica pérdida que sufrieron hoy las fuerzas armadas colombianas. Constantemente recordamos los riesgos que corren nuestros combatientes cuando se comprometen con una vida de servicio al país. Por ello, estamos agradecidos por su inquebrantable coraje y por la dedicación a una Colombia, una región y un mundo más seguros y prósperos. Semper Fidelis.” – #SOUTHCOM Comandante general Francis L. Donovan

“On behalf of U.S. Southern Command, Sgt. Maj. Rodriguez and I extend our sincere condolences to the families and teammates of everyone affected by the tragic loss the Colombian armed services suffered today. We’re constantly reminded of the risks our warfighters make when… pic.twitter.com/QVQoMrCH64 — U.S. Southern Command (@Southcom) March 23, 2026