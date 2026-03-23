    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM: $3,704.17 (vigente 24 de marzo)
    -Euro $ 4,264.10
    -Bitcoin US$ 70.821,40

    Tasa de Interés

    -DTF: 9,87%
    -UVR: $ 404,15
    -Tasa de Usura 25,52%

    -Café US$ 3,44
    -Petróleo Brent US$ 88,83
    -Oro-Compra Banco de la República $ 518.828,24

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