Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el lunes marzo 23, 2026 -Dólar TRM: $3,704.17 (vigente 24 de marzo) -Euro $ 4,264.10 -Bitcoin US$ 70.821,40 Tasa de Interés -DTF: 9,87% -UVR: $ 404,15 -Tasa de Usura 25,52% -Café US$ 3,44 -Petróleo Brent US$ 88,83 -Oro-Compra Banco de la República $ 518.828,24 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorGolpe al narcotráfico en Bogotá: caen 282 kilos de cocaína en Aeropuerto El Dorado Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este martes 24 de marzo de 2026 No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 7 y 8 También podría gustarte Nacional Gilma Jiménez intenta salvar cadena perpetua con referendo directo Iván Briceño miércoles septiembre 14, 2011 Economía Plenarias de Senado y Cámara aprueban presupuesto de regalías por $30.9 billones para 2025 y 2026 Ariel Cabrera jueves diciembre 5, 2024 Nacional Más de 8000 policías harán parte del Plan de Seguridad en Antioquia Andres Felipe Gama viernes diciembre 4, 2015 Economía Emisor mantiene la tasa de interés en 4.5 % Giovanni Alarcón M. viernes enero 30, 2015