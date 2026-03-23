-Dólar TRM: $3,704.17 (vigente 24 de marzo)

-Euro $ 4,264.10

-Bitcoin US$ 70.821,40

Tasa de Interés

-DTF: 9,87%

-UVR: $ 404,15

-Tasa de Usura 25,52%

-Café US$ 3,44

-Petróleo Brent US$ 88,83

-Oro-Compra Banco de la República $ 518.828,24