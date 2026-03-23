Golpe al narcotráfico en Bogotá: caen 282 kilos de cocaína en Aeropuerto El Dorado

Foto: Policía de Bogotá

Este sábado 21 de marzo de 2026, en el marco de la estrategia integral de seguridad Bogotá Camina Segura, la Policía de Bogotá, a través de uniformados de la Estación de Policía Aeropuerto, logró la incautación de 282 kilos de clorhidrato de cocaína en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Esta carga de droga iba dirigida hacia San Andrés desde la capital.

El resultado se obtuvo durante labores de registro y control en bodegas de envíos de esta terminal aérea. Gracias a la alerta del perro de la Policía París, se identificó una encomienda sospechosa. Al ser inspeccionada, se descubrió una sustancia pulverulenta oculta en frascos de impermeabilizantes. Al hacerle la prueba preliminar de ‘narcotest’, este polvo dio positivo para clorhidrato de cocaína.

Se estima que esta incautación equivale a cerca de 705.000 dosis, con un valor comercial aproximado de $2.500 millones de pesos, lo cual representa un significativo impacto a las finanzas del narcotráfico.

En estas palabras relata el desarrollo de los hechos el mayor Jhonatan Quintero, subcomandante de la Estación de Policía Aeropuerto de la Policía de Bogotá:

“En la Estación de Policía Aeropuerto, en coordinación con el Grupo Interagencial HCI y el personal de Guías Caninos, logra la incautación de una sustancia de contextura arenosa, la cual venía al interior de 76 recipientes plásticos. Al momento de realizar la inspección al lugar y evidenciar este tipo de sustancias, nuestro canino París arroja una alerta. Por tal razón, inmediatamente nuestros peritos de la Policía Nacional dan como resultado preliminar positivo para clorhidrato de cocaína. Es importante resaltar que el destino de esta sustancia era San Andrés Islas, con origen en la ciudad de Bogotá. La modalidad utilizada de igual manera por este tipo de personas con el fin de transportar estas sustancias hacia destinos nacionales o internacionales es de destacar dado que lo intentan camuflar en algunos agentes químicos o en algunos recipientes los cuales no son detectados de forma preliminar”.

La Policía de Bogotá ha logrado incautar cerca de 19.590 gramos de cocaína en lo corrido de 2026, como parte de las acciones operativas contra el tráfico de estupefacientes.