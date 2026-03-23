Paso deprimido que va a conectar a buses de TransMilenio con la avenida Las Américas y la carrera 68 avanza: ya logra 82.32 % de ejecución

Foto: IDU.

El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, realizó este viernes 20 de marzo de 2026, un recorrido de verificación de la obra del grupo 3 de la av. 68, comprendido entre la avenida de Las Américas y la calle 13. El proyecto avanza a buen ritmo en el paso deprimido, que será para uso exclusivo de TransMilenio y permitirá conectar la troncal de Las Américas con la avenida carrera 68, y viceversa.

Este hito, clave en el desarrollo de la obra, reducirá los tiempos de viaje desde y hacia el occidente, el norte y el centro de Bogotá. En enero de 2024, la Administración distrital liderada por el Carlos Fernando Galán recibió el paso deprimido en un 12.94 % de avance de obra y en la actualidad ya alcanza un 85.57 %. Faltan cerca de 60 metros para conectar los dos frentes del deprimido vehicular.

“Este grupo tiene la responsabilidad de más de 1 kilómetro y, además, un deprimido de casi 500 metros de largo, ocho metros de alto (gálibo) que este año conectará TransMilenio desde Las Américas, pasará por la carrera 68 y llegará a la calle 26 en sentido bidireccional”, confirmó el director del IDU, Orlando Molano desde la obra del deprimido vehicular.

Las localidades que se beneficiarán directamente serán Kennedy, Fontibón y Puente Aranda. Además, el avance del grupo completo se encuentra sobre el 82.32 %. Esta cifra representa la recuperación significativa frente al panorama de enero de 2024, cuando la obra fue recibida con apenas un 36.86 % de ejecución.

“Este grupo también tiene que entregar cerca de 30.000 metros cuadrados de espacio público y zonas verdes, una estación de TransMilenio, un puente peatonal y 1 kilómetro de vía. Vamos a seguir trabajando para cumplirles a los bogotanos y, por supuesto, la instrucción del señor alcalde Carlos Fernando Galán”, aseguró el director Molano.

Actividades de obra vigentes en el deprimido

Se trabaja en la instalación de aceros estructurales y fundición de vigas inferiores.

Se continúa con los trabajos en la estación de bombeo, que tiene por objeto realizar el manejo adecuado de aguas-lluvias que llegan al deprimido, evitando que se inunde.

Balance de las obras de la avenida carrera 68

La Administración distrital liderada por el Carlos Fernando Galán, recibió los nueve grupos de la avenida carrera 68 en el 2024 con un avance de obra del 42.57 %, cuando debería estar en el 77,64 %, con corte al 16 de marzo la avenida carrera 68 tiene un avance de 77.26 %