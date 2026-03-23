Conozca las rutas de peregrinaje por las iglesias del centro de Bogotá durante Semana Santa 2026

Fotos: IDT y Visit Bogotá.

Llega Semana Santa 2026 y en el centro de Bogotá hay varias iglesias con contenido histórico, religioso, arquitectónico y patrimonial que no te puedes perder como la Catedral Primada de Colombia, las iglesia de San Agustín, La Veracruz, San Ignacio de Loyola, Nuestra Señora de Las Agua y más. Te presentamos las rutas que puedes visitar entre el 28 de marzo y el 5 de abril de 2026. ¡Agéndate!

Este recorrido no es solo un viaje por templos, santuarios y caminos históricos; es una experiencia interior, un caminar consciente que nos prepara para la Pascua, recordándonos que la fe también se vive con los pies, con la memoria y con el alma abierta. La ruta rinde homenaje especial a la Virgen de los Dolores, figura central de este tiempo litúrgico.

En Bogotá, la Semana Mayor se vive en las calles. Foto: María Fernanda García – IDT.

La Virgen de los Dolores

Esta figura mariana, símbolo del amor y del dolor de una madre ante la pasión de su hijo, guía a fieles y visitantes por un camino que une fe, arte colonial, arquitectura histórica y memoria viva en las iglesias bogotanas. Vivir esta devoción es también una manera distinta de conocer Bogotá; si te das cuenta, es pausada, contemplativa y cargada de profundo significado. Las rutas que te sugerimos, dos de ellas que encuentras aquí en el menú de ‘Visit Bogotá’ como ‘Rutas Turísticas’, las puedes hacer a pie, en vehículo particular o, incluso, en transporte público. Hay otras rutas con guianza personalizada en las dos capillas de la Virgen de los Dolores que tiene la Catedral Primada de Colombia, del 27 de febrero al 15 de abril de 2026.

Ruta de iglesias históricas: un recorrido para el alma

La Semana Santa en Bogotá se vive caminando, y más el Jueves Santo cuando la tradición insta a ‘visitar monumentos’. En este sentido, los recorridos por el Centro Histórico y Chapinero, dos sectores tradicionales para el turismo, permiten descubrir templos emblemáticos como San Agustín, La Veracruz, San Ignacio de Loyola y Nuestra Señora de Las Aguas; así como Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de los Ángeles o Nuestra Señora del Pilar, donde la presencia mariana y las celebraciones litúrgicas crean una atmósfera única.

Estas iglesias, integradas a las rutas guiadas del Instituto Distrital de Turismo (IDT), convierten la ciudad en un verdadero circuito de turismo espiritual, ideal para quienes desean explorar Bogotá desde su patrimonio cultural y religioso.

En la Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores es imprescindible el Rosario de los Siete Dolores.

Foto: Cortesía, Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores.

Iglesia Nuestra Señora de los Dolores: el epicentro de la devoción

En el corazón de la ciudad se encuentra la Iglesia Nuestra Señora de los Dolores, un templo que concentra la esencia de esta advocación. Durante la Semana Mayor, sus puertas se abren a peregrinos y viajeros que participan en el rezo del Rosario de los Siete Dolores y en actos litúrgicos que alcanzan su momento más emotivo en el Viernes de Dolores, antesala del Domingo de Ramos.

Este templo no solo es un espacio de oración, sino también un punto clave para comprender la espiritualidad bogotana y la fuerza de sus tradiciones religiosas.

En la Catedral Primada, la devoción se entrelaza con el arte sacro.

Foto: Stefanía Álvarez – IDT.

Catedral Primada de Colombia: contemplar la fe a través del arte

A pocos pasos, en la Plaza de Bolívar, la Catedral Primada de Colombia ofrece una experiencia donde la devoción se entrelaza con el arte sacro. En una de sus capillas, la imagen de la Virgen de los Dolores invita al recogimiento y a la contemplación, rodeada de una arquitectura que narra siglos de historia.

Para el visitante, este lugar representa una pausa obligada: un momento para observar, sentir y conectar con el legado histórico y espiritual de la ciudad.

La Semana Santa se siente con profundo fervor en las iglesias de barrio.

Foto: Cortesía, Iglesia de La Veracruz.

Procesiones y tradiciones que salen a la calle

Más allá de los templos, la devoción a la Virgen de los Dolores se vive en las calles. Procesiones y rosarios de pequeñas iglesias y parroquias recorren distintos barrios, permitiendo al visitante presenciar una manifestación auténtica de fe colectiva, donde generaciones enteras acompañan a la Virgen en un gesto de solidaridad, esperanza y tradición viva.

Bogotá, destino de turismo espiritual

Visitar Bogotá en Semana Santa es descubrir una ciudad que invita al encuentro interior. La advocación a la Virgen de los Dolores ofrece una experiencia que trasciende lo religioso y se convierte en una oportunidad para conocer el alma de la capital: su historia, su arte, su gente y su capacidad de acoger al viajero con respeto y profundidad.