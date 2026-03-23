Puente vehicular de la autopista Norte con calle 153, supera el 81 % de avance de obra

Foto: IDU

El director del IDU, Orlando Molano, inspeccionó el megaproyecto del puente vehicular de la calle 153, obra del Acuerdo de Valorización 724 de 2018, que presenta hoy un panorama de ejecución sólido tras superar el 81 % de avance de obra.

“Ya estamos en una fase determinante del puente: trabajando en los accesos o, como se conocen, las orejas de incorporación. Un puente vehicular de más de 300 metros de largo, más de 20 metros de ancho, tres carriles, un bicipeatonal y la construcción de espacio público”, aseguró el director del IDU, Orlando Molano.

La obra, que se encuentra ubicada sobre la autopista Norte con calle 153, beneficiará a más de 700 mil personas y es un eslabón clave para mejorar la movilidad entre las localidades de Usaquén y Suba: unirá la carrera Séptima con la av. Boyacá por la av. La Sirena.

“Muy importante recordarles a todos los avances: cuando llegamos, la Administración del alcalde Galán recibió este proyecto en 11 % ya lo tenemos alrededor del 81 %. Lo que ha pedido el señor alcalde es que la infraestructura vehicular se entregue este año, así que seguiremos trabajando para lograr cumplirles a los bogotanos”, confirmó el director Molano.

El puente, que se extiende por 363 metros (incluyendo sus accesos), tiene un ancho de 20,45 metros y una altura de 5,10 metros. Además, contará con 5198 m2 de espacio público.

Actividades que ya culminaron en el puente:

• Fundida del tablero.

• Los 122 pilotes en los siete ejes del puente vehicular.

• Los 22 dados de cimentación en los siete ejes del puente vehicular.

• Las 22 columnas en los siete ejes del puente vehicular.

• Las siete vigas cabezales en los siete ejes del puente vehicular.

• Las 31 vigas longitudinales postenzadas distribuidas en los 7 ejes del puente vehicular.

• Los trabajos de preparación de terreno en los accesos oriental y occidental (orejas del puente), dejando lista la base para la pavimentación.

Obras de Valorización:

De los 19 proyectos de Valorización pendientes por entregar a la ciudadanía recibidos por esta Administración en enero de 2024, a febrero de 2026, se han entregado siete proyectos completos, de los cuales uno corresponde a la entrega del Grupo 1 de los cinco pendientes en las Zonas Industriales de Puente Aranda y Montevideo (Grupo 1: con 21 segmentos viales), así:

Puentes de la av. Rincón con av. calle 127 y av. Boyacá: marzo 2025

Av. El Rincón desde av. Boyacá hasta la carrera 91: nov de 2025

Ampliación de la av. Boyacá desde la calle 170 hasta la calle 183: diciembre de 2024

Aceras y ciclorrutas de la AutoNorte, desde calle 128A hasta Héroes (costado oriental): noviembre 2025

Corredor Ambiental Canal Córdoba (entre las calles 129 y 170): diciembre 2024

Avenida La Sirena (Cl. 153) desde autopista Norte hasta av. Boyacá (calzada norte): mayo 2025

Reconstrucción de vías en Zona Industrial de Puente Aranda – Grupo 1 (21 segmentos viales): diciembre de 2025

Además, se han habilitado parcialmente el grupo 4 de las Zonas Industriales de Puente Aranda con 20 segmentos viales, de un total de 29.