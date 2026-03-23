Bogotá protege 682 hectáreas en el Páramo de Sumapaz para garantizar el agua de la ciudad

Foto: Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá.

La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA), en alianza con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), avanzó significativamente en la protección de las fuentes hídricas de la ciudad al comprar 994,23 hectáreas en ecosistemas estratégicos durante 2024 y 2025, equivalentes a 28 estadios El Campín, marcando un hito en la conservación del recurso más preciado de los bogotanos y bogotanas, el agua.

Esta alianza, ha permitido comprar 68 predios en áreas de importancia estratégica como la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, Páramo de Sumapaz, Parque Natural Chingaza, Parque Ecológico de Montaña Entrenubes, y los Corredores Ecológicos de Ronda del Río Tunjuelo, Río Fucha y Quebrada Chiguaza, permitiendo mantenerlos mediante reforestación, restauración ecológica y vigilancia constante, además de administrarlos como reservas hídricas permanentes.

De este total protegido, 681,66 hectáreas (68,5%) se ubica en el Páramo de Sumapaz, equivalentes a 4.9 veces el Parque Simón Bolívar. Este territorio estratégico no solo surte agua a Bogotá, sino que alimenta las cuencas de los ríos Tunjuelo, Sumapaz, Guaviare, Meta y Magdalena, convirtiéndo en una reserva vital para la capital y el país.

Con estas acciones, la Administración distrital liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán reafirma su compromiso de cuidar el agua, garantizar acceso permanente de calidad para todos los bogotanos y proteger las fuentes hídricas junto con sus ecosistemas estratégicos.