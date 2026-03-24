Bogotá recibió 14 millones de turistas y generó 114.000 empleos en turismo en 2025: Instituto Distrital de Turismo

Foto: IDT.

El Instituto Distrital de Turismo (IDT) desde el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) Tibabuyes, en la localidad de Suba, participó en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2025 ‘En Bogotá Sí Pasa y te lo Contamos’, realizada este martes 17 de marzo de 2026. Entre los logros se destacan que el sector generó más de 14 billones de pesos y aportó alrededor de 114.000 empleos mensuales. Bogotá fue recertificada como Destino Turístico Inteligente (DTI), otorgada por SEGITTUR, que la consolida como un referente global en innovación, sostenibilidad, accesibilidad, tecnología y gobernanza.

Durante la jornada, el Instituto Distrital de Turismo (IDT) presentó un balance positivo que confirma el crecimiento sostenido del sector y su impacto en la generación de oportunidades para los habitantes de la capital.

Bogotá: un destino turístico en crecimiento

En 2025, Bogotá alcanzó una cifra histórica cercana a los 14 millones de visitantes, de los cuales más de 1,9 millones fueron turistas internacionales. Este resultado ratifica a la ciudad como la principal puerta de entrada a Colombia y uno de los destinos más relevantes de América Latina.

“El turismo no solo impulsa la llegada de visitantes, también transforma la vida de miles de personas en la ciudad. Hoy vemos cómo este sector genera más de 14 billones de pesos y cerca de 114.000 empleos mensuales, consolidándose como un verdadero motor de empleo, inversión y desarrollo para Bogotá”, afirmó Ángela Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo (IDT).

Impulso a empresarios y territorios

Uno de los ejes principales de la gestión fue el fortalecimiento del tejido empresarial turístico. Durante 2025:

268 empresarios participaron en espacios de promoción y negocios como ANATO y RVMBO.

Se generaron expectativas de negocio superiores a los 22 mil millones de pesos.

147 empresas fueron fortalecidas mediante procesos de formación y asistencia técnica.

Más de 2.300 personas recibieron capacitación en temas como bilingüismo, innovación y servicio al cliente.

Además, se impulsaron 80 proyectos turísticos en las 20 localidades de Bogotá, promoviendo el desarrollo desde los territorios y visibilizando nuevas experiencias para visitantes y residentes.

Promoción internacional y posicionamiento global

Bogotá también avanzó en su posicionamiento internacional a través de estrategias de promoción. La estrategia Stop Over generó más de 2 millones de dólares en free press para la ciudad, mientras que alianzas internacionales permitieron la venta de más de 4.000 tiquetes desde Estados Unidos y más de 9.000 noches hoteleras.

A esto se suma la recertificación de Bogotá como Desstino Turístico Inteligente (DTI), otorgada por SEGITTUR, que la consolida como un referente global en innovación, sostenibilidad, accesibilidad, tecnología y gobernanza. De hecho, es la primera capital del mundo con más de 8 millones de habitantes en renovar esta certificación.

Gestión eficiente y cumplimiento de metas

En materia de gestión institucional, el IDT alcanzó un 96 % de ejecución presupuestal total en 2025, con altos niveles de cumplimiento en inversión y funcionamiento. Asimismo, los proyectos estratégicos reportaron un cumplimiento del 100% en sus metas, incluyendo acciones de mercadeo, desarrollo de experiencias turísticas, fortalecimiento empresarial y gestión de información para la toma de decisiones.

Retos y apuesta para 2026

La ciudad mantiene como reto fortalecer la competitividad del sector turístico. La apuesta para 2026 está enfocada en atraer más visitantes internacionales y consolidar a Bogotá como un destino líder en América Latina.

El balance presentado en la rendición de cuentas refleja un sector turístico en crecimiento, que no solo posiciona a Bogotá en el escenario global, sino que también genera oportunidades reales para sus comunidades, empresarios y trabajadores.