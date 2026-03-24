Comando del Ejército Nacional confirma las identidades de 61 uniformados muertos en el siniestro del Hércules C-130 en el Putumayo
–Ejército Nacional de Colombia emitió este martes un comunicado en el cual, tras culminar las labores de búsqueda y rescate, confirma «con dolor los nombres de nuestros héroes que ofrendaron su vida» en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo.
Subraya que cada uno de ellos partió cumpliendo su deber, con honor, entrega y amor por Colombia. «Hoy no solo los despedimos como soldados, sino como hijos, padres, hermanos y compañeros que dejan una huella imborrable en nuestras filas y en el corazón de la nación».
Agrega que su sacrificio no será olvidado. «Permanecerán por siempre en nuestra memoria y en la historia de un país que reconoce su valor».
Son en total, 79 uniformados fallecidos en el accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana, tras despegar del aeródromo del municipio de Puerto Leguizamo:
Ellos son:
Sargento Segundo
1 Carlos Andrés Tabaco Franco
Cabo Primero
2 Jairo Andrés Rincón Machado
Cabos Terceros
3 Jhon Jairo Acuña Cruz
4 Yeferson Fabián Otavo Yaima
Soldados Profesionales
5 Camilo Andrés Argel Villadiego
6 Daniel Esteban Arias Pérez
7 Santiago Andrés Arias Pérez
8 Cristian Camilo Baza Tordecilla
9 Luis Eduardo Blanco Hernández
10 Yeiner Cabrera Bustos
11 Julián David Céspedes Arias
12 Juan Sebastián Chaverra Romaña
13 Jesús Enrique Chiquillo Miranda
14 Cristian Camilo Contreras Astroza
15 John Fader Cruz Vargas
16 Leandro Díaz Reyes
17 Eyder Yobany Dizu Morano
18 Brayan Espejo Díaz
19 Carlos Andrés Giraldo Beltrán
20 Luis Eduardo González Hernández
21 Jesús Alejandro González
22 Rafael Santo Guerra Almeida
23 Jesús Eduardo Hernández Hernández
24 Mateo Herrera López
25 Brandon Leonel Jiménez Clavijo
26 Jhon Jairo Libreros Tarapuéz
27 Luis Antonio López Orozco
28 José Esteban Marino Saavedra
29 Marco Tulio Martínez Varón
30 Jeison Mena Hurtado
31 José Marco Mendoza Caicedo
32 Gildardo Arnulfo Montanchez
33 Jorge Luis Morales Rumbo
34 Ederxander Morales Torres
35 Jarvi Dabián Morán Viteri
36 Anderson Steven Moreano Canticus
37 Jonatan Moreno Baena
38 Andrés Javier Moreno Chávez
39 Fabián Andrés Moreno Rodríguez
40 José Yefer Moreno Viveros
41 Deimer Alexis Muñoz Cerón
42 Jesús Antonio Narváez Vargas
43 Janier Andrés Navarro Rangel
44 Luis Andrés Noreña Andica
45 Edier Enrique Obando Rengifo
46 Giovanny Ocampo Tenorio
47 Wilson Daniel Otavo Tique
48 Juan Camilo Ovallos Lozano
49 José Alfredo Pérez Ramírez
50 Benjamín Esteban Pérez Torres
51 Urbano Junior Pertúz Martínez
52 Wilmer Olegario Petevi Pantoja
53 Juan Ernesto Quintero Aquite
54 Alejandro José Ramírez Mejía
55 Óscar Favián Romero Silva
56 Jaider Alexis Solís Torres
57 Arley Camilo Tordecilla Warnes
58 Romer Vargas Silva
59 Hugo Mario Varón Reyes
60 Willian Andrés Vélez Ortiz
Soldado
61 Kaleth David Julio Severiche
A ellos se agregan los seis integrantes de la tripulación, miembros de la Fuerza Aérea Colombiana, y dos uniformados de la Policía Nacional, para un total de 69 víctimas mortales.
#ComunicaciónOficial | La @FuerzaAereaCol se permite informar, con profundo pesar, que como consecuencia del trágico accidente ocurrido hoy en Puerto Leguízamo, #Putumayo, seis tripulantes perdieron la vida en cumplimiento del deber.
Extendemos nuestras más sinceras condolencias… pic.twitter.com/pYsvFplhTT
— Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) March 24, 2026
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El trágico accidente del avión Hércules de la @FuerzaAereaCol en Puerto Leguízamo (Putumayo) enluta hoy a nuestro país y llena de dolor a la @PoliciaColombia. Como… https://t.co/yCCQUSPwsP pic.twitter.com/HyoLQ1MMuK
— General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) March 24, 2026
?#SomosHOMIL Segundo comunicado oficial para la opinión pública pic.twitter.com/PPU0JyWfnf
— Hospital Militar Central Colombia- HOMIL (@HOMILCOL) March 24, 2026
¡Gracias, Puerto Leguízamo. Gracias, #Colombia!
Hoy, nuestro corazón de soldados vibra conmovido. En medio del dolor, sentimos el abrazo sincero de un pueblo que no nos dejó solos; sentimos el respaldo firme de todo un país y la solidaridad que trasciende fronteras.
No hay… pic.twitter.com/vCctR4tuEV
— Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) March 24, 2026