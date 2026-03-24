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    Comando del Ejército Nacional confirma las identidades de 61 uniformados muertos en el siniestro del Hércules C-130 en el Putumayo

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Ejército Nacional de Colombia emitió este martes un comunicado en el cual, tras culminar las labores de búsqueda y rescate, confirma «con dolor los nombres de nuestros héroes que ofrendaron su vida» en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo.

    Subraya que cada uno de ellos partió cumpliendo su deber, con honor, entrega y amor por Colombia. «Hoy no solo los despedimos como soldados, sino como hijos, padres, hermanos y compañeros que dejan una huella imborrable en nuestras filas y en el corazón de la nación».

    Agrega que su sacrificio no será olvidado. «Permanecerán por siempre en nuestra memoria y en la historia de un país que reconoce su valor».

    Son en total, 79 uniformados fallecidos en el accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana, tras despegar del aeródromo del municipio de Puerto Leguizamo:

    Ellos son:

    Sargento Segundo
    1 Carlos Andrés Tabaco Franco

    Cabo Primero
    2 Jairo Andrés Rincón Machado

    Cabos Terceros
    3 Jhon Jairo Acuña Cruz
    4 Yeferson Fabián Otavo Yaima

    Soldados Profesionales

    5 Camilo Andrés Argel Villadiego
    6 Daniel Esteban Arias Pérez
    7 Santiago Andrés Arias Pérez
    8 Cristian Camilo Baza Tordecilla
    9 Luis Eduardo Blanco Hernández
    10 Yeiner Cabrera Bustos
    11 Julián David Céspedes Arias
    12 Juan Sebastián Chaverra Romaña
    13 Jesús Enrique Chiquillo Miranda
    14 Cristian Camilo Contreras Astroza
    15 John Fader Cruz Vargas
    16 Leandro Díaz Reyes
    17 Eyder Yobany Dizu Morano
    18 Brayan Espejo Díaz
    19 Carlos Andrés Giraldo Beltrán
    20 Luis Eduardo González Hernández
    21 Jesús Alejandro González
    22 Rafael Santo Guerra Almeida
    23 Jesús Eduardo Hernández Hernández
    24 Mateo Herrera López
    25 Brandon Leonel Jiménez Clavijo
    26 Jhon Jairo Libreros Tarapuéz
    27 Luis Antonio López Orozco
    28 José Esteban Marino Saavedra
    29 Marco Tulio Martínez Varón
    30 Jeison Mena Hurtado
    31 José Marco Mendoza Caicedo
    32 Gildardo Arnulfo Montanchez
    33 Jorge Luis Morales Rumbo
    34 Ederxander Morales Torres
    35 Jarvi Dabián Morán Viteri
    36 Anderson Steven Moreano Canticus
    37 Jonatan Moreno Baena
    38 Andrés Javier Moreno Chávez
    39 Fabián Andrés Moreno Rodríguez
    40 José Yefer Moreno Viveros
    41 Deimer Alexis Muñoz Cerón
    42 Jesús Antonio Narváez Vargas
    43 Janier Andrés Navarro Rangel
    44 Luis Andrés Noreña Andica
    45 Edier Enrique Obando Rengifo
    46 Giovanny Ocampo Tenorio
    47 Wilson Daniel Otavo Tique
    48 Juan Camilo Ovallos Lozano
    49 José Alfredo Pérez Ramírez
    50 Benjamín Esteban Pérez Torres
    51 Urbano Junior Pertúz Martínez
    52 Wilmer Olegario Petevi Pantoja
    53 Juan Ernesto Quintero Aquite
    54 Alejandro José Ramírez Mejía
    55 Óscar Favián Romero Silva
    56 Jaider Alexis Solís Torres
    57 Arley Camilo Tordecilla Warnes
    58 Romer Vargas Silva
    59 Hugo Mario Varón Reyes
    60 Willian Andrés Vélez Ortiz

    Soldado
    61 Kaleth David Julio Severiche

    A ellos se agregan los seis integrantes de la tripulación, miembros de la Fuerza Aérea Colombiana, y dos uniformados de la Policía Nacional, para un total de 69 víctimas mortales.

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