Comando del Ejército Nacional confirma las identidades de 61 uniformados muertos en el siniestro del Hércules C-130 en el Putumayo

–Ejército Nacional de Colombia emitió este martes un comunicado en el cual, tras culminar las labores de búsqueda y rescate, confirma «con dolor los nombres de nuestros héroes que ofrendaron su vida» en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo.

Subraya que cada uno de ellos partió cumpliendo su deber, con honor, entrega y amor por Colombia. «Hoy no solo los despedimos como soldados, sino como hijos, padres, hermanos y compañeros que dejan una huella imborrable en nuestras filas y en el corazón de la nación».

Agrega que su sacrificio no será olvidado. «Permanecerán por siempre en nuestra memoria y en la historia de un país que reconoce su valor».

Son en total, 79 uniformados fallecidos en el accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana, tras despegar del aeródromo del municipio de Puerto Leguizamo:

Ellos son:

Sargento Segundo

1 Carlos Andrés Tabaco Franco

Cabo Primero

2 Jairo Andrés Rincón Machado

Cabos Terceros

3 Jhon Jairo Acuña Cruz

4 Yeferson Fabián Otavo Yaima

Soldados Profesionales

5 Camilo Andrés Argel Villadiego

6 Daniel Esteban Arias Pérez

7 Santiago Andrés Arias Pérez

8 Cristian Camilo Baza Tordecilla

9 Luis Eduardo Blanco Hernández

10 Yeiner Cabrera Bustos

11 Julián David Céspedes Arias

12 Juan Sebastián Chaverra Romaña

13 Jesús Enrique Chiquillo Miranda

14 Cristian Camilo Contreras Astroza

15 John Fader Cruz Vargas

16 Leandro Díaz Reyes

17 Eyder Yobany Dizu Morano

18 Brayan Espejo Díaz

19 Carlos Andrés Giraldo Beltrán

20 Luis Eduardo González Hernández

21 Jesús Alejandro González

22 Rafael Santo Guerra Almeida

23 Jesús Eduardo Hernández Hernández

24 Mateo Herrera López

25 Brandon Leonel Jiménez Clavijo

26 Jhon Jairo Libreros Tarapuéz

27 Luis Antonio López Orozco

28 José Esteban Marino Saavedra

29 Marco Tulio Martínez Varón

30 Jeison Mena Hurtado

31 José Marco Mendoza Caicedo

32 Gildardo Arnulfo Montanchez

33 Jorge Luis Morales Rumbo

34 Ederxander Morales Torres

35 Jarvi Dabián Morán Viteri

36 Anderson Steven Moreano Canticus

37 Jonatan Moreno Baena

38 Andrés Javier Moreno Chávez

39 Fabián Andrés Moreno Rodríguez

40 José Yefer Moreno Viveros

41 Deimer Alexis Muñoz Cerón

42 Jesús Antonio Narváez Vargas

43 Janier Andrés Navarro Rangel

44 Luis Andrés Noreña Andica

45 Edier Enrique Obando Rengifo

46 Giovanny Ocampo Tenorio

47 Wilson Daniel Otavo Tique

48 Juan Camilo Ovallos Lozano

49 José Alfredo Pérez Ramírez

50 Benjamín Esteban Pérez Torres

51 Urbano Junior Pertúz Martínez

52 Wilmer Olegario Petevi Pantoja

53 Juan Ernesto Quintero Aquite

54 Alejandro José Ramírez Mejía

55 Óscar Favián Romero Silva

56 Jaider Alexis Solís Torres

57 Arley Camilo Tordecilla Warnes

58 Romer Vargas Silva

59 Hugo Mario Varón Reyes

60 Willian Andrés Vélez Ortiz

Soldado

61 Kaleth David Julio Severiche

A ellos se agregan los seis integrantes de la tripulación, miembros de la Fuerza Aérea Colombiana, y dos uniformados de la Policía Nacional, para un total de 69 víctimas mortales.

#ComunicaciónOficial | La @FuerzaAereaCol se permite informar, con profundo pesar, que como consecuencia del trágico accidente ocurrido hoy en Puerto Leguízamo, #Putumayo, seis tripulantes perdieron la vida en cumplimiento del deber. Extendemos nuestras más sinceras condolencias… pic.twitter.com/pYsvFplhTT — Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) March 24, 2026

¡??? ?? ???????? ?????Í?? ??????????? ???? ?? ????????? ??????! El trágico accidente del avión Hércules de la @FuerzaAereaCol en Puerto Leguízamo (Putumayo) enluta hoy a nuestro país y llena de dolor a la @PoliciaColombia. Como… https://t.co/yCCQUSPwsP pic.twitter.com/HyoLQ1MMuK — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) March 24, 2026

?#SomosHOMIL Segundo comunicado oficial para la opinión pública pic.twitter.com/PPU0JyWfnf — Hospital Militar Central Colombia- HOMIL (@HOMILCOL) March 24, 2026