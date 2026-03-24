    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM: $3,700.67 (vigente 25 de marzo)
    -Euro $ 4,306.60
    -Bitcoin US$ 70.068,70

    Tasa de Interés

    -DTF: 9,87%
    -UVR: $ 404,29
    -Tasa de Usura 25,52%

    -Café US$ 3,41
    -Petróleo Brent US$ 91,00
    -Oro-Compra Banco de la República $ 505.394,59

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