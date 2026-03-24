-Dólar TRM: $3,700.67 (vigente 25 de marzo)

-Euro $ 4,306.60

-Bitcoin US$ 70.068,70

Tasa de Interés

-DTF: 9,87%

-UVR: $ 404,29

-Tasa de Usura 25,52%

-Café US$ 3,41

-Petróleo Brent US$ 91,00

-Oro-Compra Banco de la República $ 505.394,59