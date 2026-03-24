Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el martes marzo 24, 2026 -Dólar TRM: $3,700.67 (vigente 25 de marzo) -Euro $ 4,306.60 -Bitcoin US$ 70.068,70 Tasa de Interés -DTF: 9,87% -UVR: $ 404,29 -Tasa de Usura 25,52% -Café US$ 3,41 -Petróleo Brent US$ 91,00 -Oro-Compra Banco de la República $ 505.394,59 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorBogotá le está buscando nombre a las estaciones 3, 4 y 10 de la Línea 1 del Metro Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este miércoles 25 de marzo de 2026 No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 9 y 0 También podría gustarte Conflicto Armado Asesino de gobernador de Caquetá cayó en San Vicente del Caguán Mario Murcia sábado enero 8, 2011 Economía Producción industrial creció 1.0 por ciento en lo que va del año Geovany Quintero Gómez miércoles junio 20, 2012 Economía Herramientas sociales surgieron durante la pandemia y debemos mantenerlas por más tiempo: Duque Ariel Cabrera jueves abril 15, 2021 Judicial Lanzan granada a residencia de Riohacha, seis heridos Iván Briceño lunes abril 5, 2010