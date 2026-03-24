Bogotá le está buscando nombre a las estaciones 3, 4 y 10 de la Línea 1 del Metro

Foto: Empresa Metro de Bogotá.

Si es niño: Alejandro, Sebastián, Javier; si es niña: María, Catalina, Sofía. ¡Qué difícil es escoger el nombre para un bebé! Pero es más fácil escoger el nombre para una estación del Metro. Y tú puedes ayudarnos a votar y elegir los nombres de las estaciones 3, 4 y 10 de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Participa del 24 de marzo al 24 de abril de 2026. ¡Tu voto cuenta!

Por ahora piensa en nombres y próximamente conocerás más detalles de cómo votar en esta convocatoria.

Línea 1 del Metro de Bogotá contará con 16 estaciones

Según la Empresa Metro de Bogotá (EMB), la Línea 1 del Metro de Bogotá contará con 16 estaciones, ocho de ellas integradas directamente con TransMilenio y dos por proximidad, además tendrá 28 edificios de acceso. El viaducto, los edificios de acceso y las plataformas de embarque a los trenes transformarán la ciudad a su paso.

Las estaciones son construidas con base en un modelo descentralizado, sobre terrenos de origen privado, sin reducir el espacio público. Los accesos a las estaciones estarán en edificios situados al costado y conectados por pasarelas al viaducto.

12 estarán en edificios laterales y cuatro serán más convencionales, con acceso tipo mezzanine desde el espacio público. Seis estaciones no tendrán integración física con el Sistema Integrado de Transporte, pero sí integración tarifaria, proceso para el cual la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) está reordenando el transporte de la ciudad, con el fin de que las rutas zonales tengan proximidad con las estaciones de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

Tendrán arquitectura bioclimática, por lo que no requerirán aire acondicionado ni ventilación mecánica, reduciendo los costos de operación del metro; además, se buscará reducir el impacto urbano y visual con estaciones ligeras y transparentes.

Las estaciones serán abiertas, con visibilidad desde el exterior, para mejorar la sensación de seguridad de las y los usuarios. Tendrán identidad de ciudad, serán amables con el entorno y agradables para la circulación de las y los pasajeros.

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Todos los edificios de acceso serán distintos, con distribución diferente, de acuerdo con la geometría que tiene la ciudad en cada una de las estaciones.

Hoy están diseñadas las 16 estaciones, los edificios de acceso y el espacio público, bajo una filosofía de generosidad con peatones, biciusuarias y biciusuarios.