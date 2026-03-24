Resultados de las loterías y chances de este martes 24 de marzo de 2026 en Colombia

–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 24 de marzo de 2026 en el territorio colombiano:

Dorado

Mañana 8749 – La 5ta 4 – Tarde 0392 – La 5ta 6

Culona

Día 2643 – Noche

Astro Sol

9505 – Signo Aries

Pijao de Oro

6025 – La 5ta 4

Paisita

Día 0138 – La 5ta 4 – Noche 8540

Chontico

Día 1251 – La 5ta 6 – Noche 6280 – La 5ta 3

Cafeterito

Tarde 2093 – La 5ta 1 – Noche

Sinuano

Día 5131 – La 5ta 6 – Noche

Cash Three

Día 675 – Noche

Play Four

Día 9521 – Noche

Samán

Día 0887

Caribeña

Día 8398 – La 5ta 5 – Noche

Motilón

Tarde 4238 – La 5ta 3 – Noche

Fantástica

Día 0501 – La 5ta 4 – Noche

Antioqueñita

Día 7159 – La 5ta 2 – Tarde 3584 – La 5ta: 8