Petro decreta tres días de duelo en todo el país en memoria de los 69 uniformados muertos en siniestro del Hércules C-130
–Tres días de duelo, banderas izadas a media asta en todas las entidades públicas, guarniciones militares y policiales en el territorio nacional y en cada embajada de Colombia en el mundo, decretó el presidente Gustavo Petro en memoria de los 69 uniformados pertenecientes al Ejército, Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional que perdieron la vida en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo – Putumayo el pasado domingo 23 de marzo.
Igualmente señaló que «se realizarán los honores militares correspondientes a este hecho que nos enluta como país».
He decretado tres días de duelo en todo el territorio nacional en memoria de los 69 uniformados pertenecientes al Ejército, Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional que perdieron la vida en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo – Putumayo el pasado 23 de marzo.
Las banderas… pic.twitter.com/INUAnW4bWy
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 24, 2026
Lamentamos profundamente informar que, tras culminar las labores de búsqueda y rescate, hoy confirmamos con dolor los nombres de nuestros héroes que ofrendaron su vida en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo, #Putumayo.
Cada uno de ellos partió cumpliendo su deber, con honor,… pic.twitter.com/cr25JbYdjr
— Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) March 24, 2026
#ComunicaciónOficial | La @FuerzaAereaCol se permite informar, con profundo pesar, que como consecuencia del trágico accidente ocurrido hoy en Puerto Leguízamo, #Putumayo, seis tripulantes perdieron la vida en cumplimiento del deber.
Extendemos nuestras más sinceras condolencias… pic.twitter.com/pYsvFplhTT
— Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) March 24, 2026
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El trágico accidente del avión Hércules de la @FuerzaAereaCol en Puerto Leguízamo (Putumayo) enluta hoy a nuestro país y llena de dolor a la @PoliciaColombia. Como… https://t.co/yCCQUSPwsP pic.twitter.com/HyoLQ1MMuK
— General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) March 24, 2026