    • Nacional

    Petro decreta tres días de duelo en todo el país en memoria de los 69 uniformados muertos en siniestro del Hércules C-130

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Tres días de duelo, banderas izadas a media asta en todas las entidades públicas, guarniciones militares y policiales en el territorio nacional y en cada embajada de Colombia en el mundo, decretó el presidente Gustavo Petro en memoria de los 69 uniformados pertenecientes al Ejército, Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional que perdieron la vida en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo – Putumayo el pasado domingo 23 de marzo.

    Igualmente señaló que «se realizarán los honores militares correspondientes a este hecho que nos enluta como país».

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte