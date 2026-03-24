Petro decreta tres días de duelo en todo el país en memoria de los 69 uniformados muertos en siniestro del Hércules C-130

–Tres días de duelo, banderas izadas a media asta en todas las entidades públicas, guarniciones militares y policiales en el territorio nacional y en cada embajada de Colombia en el mundo, decretó el presidente Gustavo Petro en memoria de los 69 uniformados pertenecientes al Ejército, Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional que perdieron la vida en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo – Putumayo el pasado domingo 23 de marzo.

Igualmente señaló que «se realizarán los honores militares correspondientes a este hecho que nos enluta como país».

He decretado tres días de duelo en todo el territorio nacional en memoria de los 69 uniformados pertenecientes al Ejército, Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional que perdieron la vida en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo – Putumayo el pasado 23 de marzo. Las banderas… pic.twitter.com/INUAnW4bWy — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 24, 2026

Lamentamos profundamente informar que, tras culminar las labores de búsqueda y rescate, hoy confirmamos con dolor los nombres de nuestros héroes que ofrendaron su vida en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo, #Putumayo. Cada uno de ellos partió cumpliendo su deber, con honor,… pic.twitter.com/cr25JbYdjr — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) March 24, 2026

#ComunicaciónOficial | La @FuerzaAereaCol se permite informar, con profundo pesar, que como consecuencia del trágico accidente ocurrido hoy en Puerto Leguízamo, #Putumayo, seis tripulantes perdieron la vida en cumplimiento del deber. Extendemos nuestras más sinceras condolencias… pic.twitter.com/pYsvFplhTT — Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) March 24, 2026