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    VIDEO del momento del impacto de avión y un camión en el aeropuerto de Nueva York

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Imagen @Ryan Murphy). A la media noche de este domingo se produjo un insólito accidente en el aeropuerto LaGuardia, de Nueva York. Una aeronave de Air Canada chocó contra un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria en la pista número 4. Las autoridades confirmaron que los dos pilotos fallecieron. Otras 40 personas que iban a bordo y los dos ocupantes del camión resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales cercanos.

    En las últimas horas se conocieron impactantes imágenes del momento en que se produjo la colisión del vuelo AC8646 de Air Canada, captadas por un ingeniero de mantenimiento de aeronaves (@airminengineer). En ellas se observa cuando la aeronave avanza a gran velocidad para el despegue e intempestivamente sale a su paso el camión de bomberos. No había nada que hacer para evitar la colisión.

    Resumen del incidente:

    • Vuelo: Air Canada Express AC8646 (operado por Jazz Aviation) desde Montreal
    • Víctimas: El capitán y el primer oficial murieron; otras 40+ personas resultaron heridas
    • Causa: La información preliminar y el audio del ATC indican que el camión de bomberos estaba respondiendo a una emergencia separada “de olor” que involucraba un vuelo de United Airlines y había recibido autorización para cruzar la pistaprovocando la colisión

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