Petro tras siniestro del Hércules C-130 de la Fac: «Hay que averiguar por qué se le ocurrió a Duque comprar una chatarra»

–El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tácitamente señaló a un presunto responsable de la tragedia del avión Hércules de la Fuerza Aérea en Puerto Leguizamo, Putumayo, que deja hasta ahora 66 militares fallecidos. El jefe del Estado hizo el prinunciamiento en su cuenta en X, al reaccionar a una declaración de la candidata presidencial de Centro Democrático, Paloma Valencia, quien afirmó que «no es aceptable que se siga poniendo la vida de nuestros soldados en riesgo con un pésimo mantenimiento de las aeronaves de Colombia».

Hay que averiguar quién fué el contratista y porque se le ocurrió a Duque comprar una chatarra, Oviedo debe saber. Un país no se defiende con chatarra y corruptos. https://t.co/0aaDHdXHGh — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 24, 2026

El hecho es que el avión Hércules C-130H que se precipitó a tierra aproximadamente a 1,5 kilómetros de la pista del aeropuerto de Puerto Leguizamo, tenía más de 40 años de operación. La aeronave, usada desde 1983 en EE. UU., fue adquirida por Colombia en 2020 durante el gobierno de Iván Duque.

Se trata de un avión turbohélice de cuatro motores desarrollado en 1974 (la versión C-130H) por la compañía estadounidense Lockheed Martin. Capaz de transportar hasta 19.000 kilos, es ampliamente utilizado para movilizar tropas, equipos y suministros en zonas de difícil acceso, según las características de la aeronave descritas por la Fuerza Aérea de EE.UU.

La versión del aparato en cuestión puede alcanzar velocidades de hasta 589 kilómetros por hora y recorrer distancias cercanas a los 2.400 kilómetros.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro, en trino previo, al expresar su dolor por la muerte de los militares que iban a bordo de la aeronave, cuestionó: «En el año 2020 compraron una chatarra y se cayó, vamos a ver ¿por qué? y se respondió:

«Gobiernos que hinchan el pecho con puras plumas y lentejuelas. Disparan balas en las palabras pero compran pura chatarra corrupta para la guerra ¿Por qué no compraron un avión nuevo, así como compran sus autos y sus apartamentos?

Compran miseria porque saben que son los pobres jóvenes los que utilizarán la chatarra tratando de defender la patria».

El primer mandatario determinó enseguida «que el ministro de defensa y de hacienda reúnan el Confis y el Conpes para la compra de armamento que he pedido desde hace un año» y añadió:

«La guerra es un negocio y por eso quieren prolongarla, el narco les da la excusa, pero los que mueren son los jóvenes hijos del pueblo».

Además notificó: «Ningún general debe tomar un peso de comisión por la compra de armas para defender el pueblo. El verdadero guerrero no debe tener codicia en el corazón, la orden es no obedecer a codiciosos, con la vida no se hacen negocios, con la vida del guerrero no se hacen ganancias privadas. Los negociantes de la muerte son vampiros ajúas y schifos, la vida de un hombre adolescente es muy valiosa porque es un procreador y un cuidador de la vida».

Y concluyó: «Que la luz de mis jóvenes que murieron se alce hasta las estrellas.Ad astram.

De otro lado, el presidente Gustavo Petro arremetió contra el Congreso de la República y la Corte Constitucional:

¿Que está pasando con un congreso y una corte que no fueron capaces de financiar al estado? por no cobrarle impuestos a los ricos y por dañar el gobierno progresista con el que no convenían y que explícitamente les pidió los recursos para mantener la defensa del país? Ningún país se defiende con regalos y limosnas. Lo grité yo mismo a puro pulmón tendido y no escucharon.

Asalariados de los tacaños vampiros ahora se hacen los Poncio Pilatos. Le pedí al pueblo colombiano que no votaran por los compradores de votos que no son sino mercanchifles y vampiros, haciendo ganancia con la muerte de la juventud».

Por ello, notificó que firmará «el decreto, que no han querido que firme, desde hace unos años, el decreto de compra de armamentos de las fuerzas militares de Colombia para la modernización del ejercito de la defensa de la vida de las y los colombianos, a las fuerzas militares se les debe comprar lo mejor de lo mejor y no lo que nos ordenen comprar, o lo que nos regalen».

Luego subrayó: «La codicia mata la vida, principio fundamental de la época actual».

Finalmente el mandatario indicó que acepta «ayudas militares pero fundamentalmente la ayuda es hacer nuestras propias armas para defendernos de lo que nos amenace. Decía un sabio chino: defendernos con nuestras propias armas, confiar en nuestras armas y en nuestro pueblo».