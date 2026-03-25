Alta congestión en autopista Norte, calle 26 y carrera 28 por accidentes: movilidad en Bogotá y rutas de TransMilenio hoy miércoles de marzo

Foto: @BogotáTránsito.

Durante la tarde de hoy miércoles 25 de marzo de 2026, se registra la congestión por accidentes de tránsito en la carrera 68 con calle 18, en la autopista Norte con calle 183 y en la calle 26 con carrera 72B. Esta situaciones pueden generar afectación en la operación de rutas TransMiZonal de TransMilenio. ¡Informáte y planifica tus recorridos!

Así están las vías en Bogotá y las rutas de TransMilenio, hoy miércoles de marzo de 2026

Alta congestión por accidente de tránsito en la calle 26 con carrera 72B

Corte 7: 54 a. m.

Actualización: ? Unidades de Tránsito y ambulancia atienden la novedad y retiran los vehículos del corredor. Se libera la avenida El Dorado o calle 26 con carrera 72B.

Corte 7:22 a. m.

? Siniestro vial en la localidad de Engativá, entre un automóvil y dos motociclistas en la avenida El Dorado o calle 26 con carrera 72B, sentido oriente a occidente. Se asignada unidad de Transito y ambulancia.

Alta congestión por accidente de tránsito en la calle 26 con avenida Ciudad de Cali

Corte 7:29 a. m.

Actualización: ? Unidades de Tránsito y ambulancia atienden la novedad registrada y retiran los vehículos de la vía. Fluye la movilidad con normalidad en el corredor.

Corte 6:53 a. m.

?Siniestro vial en la localidad de Fontibón, entre dos motociclistas en la calle 26 con avenida El Dorado con avenida Ciudad de Cali, sentido occidente a oriente. Se asignada unidad de Tránsito y ambulancia.

?? Conduce con precaución, se registra mancha de aceite en el lugar.

Alta congestión en autopista Norte con calle 183 por accidente de tránsito

Corte 6:37 a. m.

? Siniestro vial o accidente de tránsito en la localidad de Usaquén, entre automóvil y motociclista en la autopista Norte con calle 183, en sentido sur a norte.

? Se registra represamiento vehicular sobre el corredor. Unidades en desplazamiento para atender el evento.

Alta congestión por accidente de tránsito en la carrera 68 con calle 18

Corte 6:27 a. m.

?Se registra siniestro vial accidente de tránsito en la localidad de Kennedy, entre bus y motociclista en la carrera 68 con calle 18, sentido sur a norte. Ambulancia en el punto y unidad de Transito en desplazamiento.