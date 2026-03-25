Consejo de Estado da plazo perentorio al Gobierno para elaborar y expedir protocolos para atender violencia de género en instituciones de salud

–El Consejo de Estado le dio seis meses al Ministerio del Trabajo y la Protección Social, para expedir y actualizar los protocolos de atención integral que deben adoptar las instituciones de salud frente a la violencia de género.

La sala recordó que existen numerosos instrumentos internacionales y otras disposiciones del ordenamiento interno que imponen cláusulas para que las instituciones enfrenten, prevengan y sancionen la violencia contra las mujeres.

Particularmente, el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 1257 de 2008 le impone al Gobierno el deber de establecer el modelo que deben seguir las instituciones de salud en casos de violencia de género y la obligación de actualizarlos.

Al resolver un medio de control de cumplimiento que se interpuso contra el Ministerio, el Consejo de Estado declaró que la entidad ha incumplido este mandato imperativo e inobjetable.

A su juicio, la entidad solo ha adoptado algunos protocolos en áreas específicas, como la violencia sexual y la perpetrada mediante ataques químicos, pero no ha cumplido su deber de actualizar los reglamentos y ha desatendido otros frentes.

Por estas razones, se estableció que, como lo concluyó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera instancia, el Ministerio de Salud solo ha cumplido de manera parcial esta obligación legal. De ahí que le haya dado seis meses para elaborar las guías y protocolos que le permitan al sector salud contar con un modelo integral para afrontar las violencias de género desde un punto de vista holístico.