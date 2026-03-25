Caen seis extraditables articuladores de red trasnacional del narcotráfico con nexos con disidencias de las Farc

–En una operación trasnacional, producto del flujo de información entre la Fiscalía General de la Nación, la agencia estadounidense DEA y autoridades de otros países, fueron capturados con fines de extradición seis de los señalados articuladores principales de una red criminal señalada de enviar toneladas de clorhidrato de cocaína de Colombia a México y al estado de Arizona (Estados Unidos).

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con la Armada Nacional y el Gaula Militar, ubicaron y notificaron a tres de los presuntos integrantes de la organización narcotraficante en procedimientos realizados en Bogotá, Cali y Buenaventura, (Valle del Cauca). Se trata de Édgar Santiago Barbosa Andrade, Jorge Sánchez Gamboa y Francisco Mantilla Angulo.

Las capturas de Shirley Yesenia Gómez Parra y Franklin Viveros Viveros se hicieron efectivs en Costa Rica; y la de Óscar Enrique Virula Arredondo, en Panamá. Estas personas, de nacionalidad costarricense, colombiana y guatemalteca, respectivamente, serían las encargadas de garantizar el tránsito de las sustancias estupefacientes por Centroamérica para que llegaran al destino esperado.

max-width="560"> En una operación trasnacional orientada por la #Fiscalía, con apoyo de la agencia estadounidense DEA, la Armada Nacional y el Gaula Militar, fueron capturados con fines de extradición los señalados articuladores de una red criminal señalada de enviar toneladas de clorhidrato de… pic.twitter.com/Sk87HMMCUk — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 25, 2026

Los detenidos en Colombia serían los responsables de obtener la cocaína en Cauca, garantizar su salida de las zonas de producción mediante alianzas con la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, coordinar los envíos por vía marítima desde el Caribe colombiano y mantener contactos con narcotraficantes de otros países.

Por estos hechos, una Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona los requiere por cargos relacionados con concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas.