Elección presidencial en Colombia: Así quedaron ubicados en el tarjetón los 14 candidatos con sus fórmulas vicepresidenciales

–La Registraduría Nacional realizó este viernes, en el Centro de Convenciones Ágora de Bogotá, el sorteo con los 14 candidatos, legalmente inscritos, con sus respectivas fórmulas vicepresidenciales, para su ubicación en el tarjetón que marcarán los colombianos en la primera vuelta de la elección presidencial que se cumple el próximo 31 de mayo.

La suerte favoreció al aspirante de la izquierda Iván Cepeda, quien aparecerá en el primer lugar, en la primera fila, seguido de Clara López, Clara López y Raúl Santiago Jaramillo, este último del movimiento político Romper el Sistema.

En la segunda fila estarán Abelardo de la Espriella, Oscar Mauricio Lizcano, Miguel Uribe Londoño y Sandra Macollins

En la siguiente, quedaron ubicados Roy Barreras, Carlos Eduardo Caicedo Matamoros Camacho y Paloma Valencia.

En los últimos cajones estarán Sergio Fajardo, Luis Gilberto Murillo y el Voto en Blanco.

Así quedó la posición de candidatos en la tarjeta electoral para las elecciones presidenciales del 31 de mayo. #Elecciones2026?? #YoConfíoEnElProcesoElectoral pic.twitter.com/29PpFVuPjt — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) March 25, 2026

En el marco del sorteo de la posición de candidatos en la tarjeta electoral para las elecciones presidenciales, el registrador nacional, Hernán Penagos, destacó que se trata de “una tarjeta muy intuitiva, que facilita la toma de decisiones por parte de los ciudadanos”.

Asimismo, señaló que su diseño fue validado mediante ejercicios de focus group, con el fin de garantizar que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos políticos con mayor facilidad.

Resaltó la inclusión de las fotografías de los candidatos, lo que «sin lugar a dudas reduce la posibilidad de errores por parte de los votantes».

El registrador estableció que en los próximos días los aspirantes presidenciales pueden hacer algunos cambios en fotografías y logos de sus respectivos partidos o movimientos políticos, pero no habrá cambios en los lugares asignados.

Recordó, de otro lado, que el 31 de marzo vence el plazo para actualizar el puesto de votación de quienes cambiaron su lugar de residencia.

Indicó que en Colombia el trámite puede realizarse en sedes de la Registraduría, puntos de inscripción y campañas móviles, y en el exterior a través del código QR disponible en http://registraduria.gov.co, así como en consulados y embajadas de Colombia.