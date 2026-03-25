EE.UU. despliega su portaviones «Nimitz» y el destructor de misiles guiados USS Gridley para hacer ejercicios con Colombia y otros 9 países latinoamericanos

–El portaviones de EE.UU., el USS Nimitz, realizará este año maniobras militares con las fuerzas marítimas de 10 naciones «aliadas» de América Latina, entre ellas Colombia, informó el Comando Sur. Bajo el nombre Southern Seas 2026 (Mares del Sur, en español), el USS Nimitz y el destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, USS Gridley (DDG 101), se desplegarán en Suramérica, Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

El USS Nimitz, un buque de propulsión nuclear activo desde 1975, y el destructor USS Gridley, realizarán ejercicios de paso y opraciones en el mar, con las Fuerzas Navales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay, mientras circunnavegan el continente de América del Sur.

También harán visitas a puertos en Brasil, Chile, Jamaica y Panamá.

De hecho, el portaviones Nmitz ya navega por el Océano Pacífico. Este martes llegó a aguas mexicanas. El embajador de EE.UU. en México, Ronald Johnson, y funcionarios del Gobierno del país latinoamericano lo visitaron mientras navegaba frente a las costas mexicanas, comunicó este martes la misión diplomática de EE.UU.

«Durante su tránsito frente a la costa del Pacífico mexicano, y mientras se encontraba en navegación, un grupo de invitados especiales de la Secretaría de Marina, de la Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores acompañó al embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, en una visita a bordo» que —destacó la Embajada— «subraya la colaboración continua, las 24 horas del día, los siete días de la semana» entre los Gobiernos de ambas naciones y «demuestra un compromiso inquebrantable con la seguridad y la estabilidad del hemisferio occidental».

USS Nimitz: Fortaleciendo la cooperación Estados Unidos-México y las alianzas en la regiónhttps://t.co/KblDu56zG6 pic.twitter.com/4UmEWx0ua8 — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) March 25, 2026



Está previsto que el destructor de misiles guiados clase Nimitz y Arleigh Burke USS Gridley (DDG 101) realice ejercicios de paso y operaciones en el mar con las fuerzas marítimas de las naciones asociadas mientras los barcos circunnavegan el continente de América del Sur.

¡Cooperación naval en acción! Como parte de los ejercicios de la gira #SouthernSeas2026, el portaaviones USS Nimitz ?? y el buque USS Gridley ?? realizarán ejercicios marítimos con socios de Centroamérica y Sudamérica, incluida Guatemala. Este ejercicio de cooperación fortalece… pic.twitter.com/PombLII3hb — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) March 23, 2026

Southern Seas 2026 contará con intercambios de expertos en la materia y brindará la oportunidad a visitantes distinguidos de países socios de ver de cerca las operaciones de los portaaviones. Se planean compromisos con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay, y se planean visitas a puertos de Brasil, Chile, Panamá y Jamaica.

«El despliegue de Southern Seas 2026 brinda una oportunidad única para mejorar la interoperabilidad y aumentar la competencia con nuestras fuerzas de naciones asociadas en todo el ámbito marítimo», destacó el contralmirante Carlos Sardiello, comandante de EE. UU. Comando Sur de las Fuerzas Navales/4.a Flota de EE. UU.

Añadió que «implementaciones como ésta demuestran nuestro compromiso inquebrantable de garantizar un hemisferio occidental seguro y estable. Esta misión es un brillante ejemplo de nuestra dedicación a fortalecer las asociaciones marítimas, generar confianza y trabajar juntos para contrarrestar amenazas compartidas”.

“Esperamos continuar con el legado de trabajo en equipo de Nimitz mientras interactuamos y entrenamos junto con nuestros socios regionales”, precisó el contralmirante Cassidy Norman, comandante del Grupo de Ataque de Portaaviones 11.

Southern Seas 2026 marca la undécima iteración del ejercicio en la región desde 2007. Al igual que los despliegues anteriores, Southern Seas 2026 fomentará la buena voluntad, fortalecerá las asociaciones marítimas, contrarrestará las amenazas y fortalecerá nuestro equipo.

Los portaaviones de clase Nimitz son el pináculo de la proyección móvil del poder aéreo naval y de la presencia operativa avanzada. Ningún otro sistema de armas tiene la capacidad de respuesta, la resistencia, el poder multidimensional, el conocimiento inherente del espacio de batalla o las capacidades de comando y control de un grupo de ataque de portaaviones y un ala aérea embarcada.

El Nimitz Carrier Strike Group está formado por Nimitz, su buque insignia; personal embarcado del Carrier Strike Group 11; DESRON 9; Ala Aérea de Portaaviones (CVW) 17 embarcada; y Gridley. CVW 17 consta de seis escuadrones que vuelan F/A-18E/F Super Hornets, EA-18G Growlers, C-2A Greyhounds y MH-60R/S Sea Hawks.

Estos escuadrones incluyen el Escuadrón Marítimo de Helicópteros (HSM) 73, el Escuadrón de Combate Marítimo de Helicópteros (HSC) 6, el Escuadrón de Apoyo Logístico de Flota (VRC) 40, el Escuadrón de Cazas de Ataque (VFA) 22, el VFA-137 y el Escuadrón de Ataque Electrónico (VAQ) 139.

USNAVSOUTH/FOURTHFLT es el socio marítimo confiable de las fuerzas marítimas del Caribe, América Central y del Sur que mejoran la unidad y la seguridad regionales. (Información Comando Sur de EE.UU).