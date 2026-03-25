Petro: Modernizar las Fuerzas Militares requiere de $12 billones, con otra reforma tributaria asi la tumbre el Congreso

–En el marco del Consejo de Ministros celebrado este martes, e?l presidente Gustavo Petro afirmó que se requiere de otra reforma tributaria, así la tumbe el Congreso, para modernizar el armamento de las Fuerzas Militrares. Según el jefe del Estado, se requieren de, al menos, 12 billones de pesos para modernizar el armamento al servicio de las Fuerzas Militares y de Policía para la Defensa y Seguridad Nacional.

El jefe de Estado explicó “la prioridad ya se ha dado”, y destacó que ya se tienen $9 billones y se necesitan otros $3 billones debido a que el Congreso de la República tumbó las dos leyes de financiamiento, y la Corte Constitucional suspendió el transitoriamente la primera emergencia económica decretada en diciembre pasado.

“¿Responsables quiénes? Nosotros pusimos la plata para comprar antes. Pero, aun así, hay $9,6 billones. Yo pienso que hay que poner $3 billones más porque la reforma tributaria se hace o se hace, o el país se quiebra. Y los narcos terminan en este palacio (Casa de Nariño) como ya terminaron hace unos años”, agregó.

El jefe de Estado dijo que si se necesita hay que acudir a la figura de vigencias futuras para financiar la modernización del armamento de la Fuerza Pública. “Y habrá reforma tributaria luego. Si la vuelven a tumbar, y a tumbar, pues ya saben que están es dejando desarmado el país. Entonces ellos verán su propia responsabilidad”, sentenció el mandatario.

El presidente Petro también cuestionó la calidad de las ayudas militares que el país ha recibido, especialmente de los Estados Unidos. Insistió que el país debe producir sus propias armas o comprarlas nuevas, pero aseguró que “se necesita más plata, y cuando decimos más plata no estamos poniendo la mano para que los gringos nos la regalen”.

“¿Por qué regala los EE. UU. el avión y no lo siguen usando ellos? Porque modernizan y van sacando lo obsoleto y lo ‘regalan’ a sus aliados.

Y eso tiene una lógica: no regalan o venden los F-35, que son una generación más contemporánea del F-16, porque no quieren que otros países… pic.twitter.com/sWSPKW6Yig — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) March 25, 2026

Al respecto, afirmó: “Estamos es pidiéndoles a los ricos de Colombia que pongan la plata, para que Colombia se vuelva una nación de verdad, y ya sabemos la respuesta: tacañería, tacañería, tacañería, odio, odio, y odio, y desbaraten con los magistrados, y con los congresistas pagos por las EPS y por ellos mismos, los impuestos que se deben tomar. Entonces tenemos una sociedad con poder, con capacidad económica, que no quiere salvar los jóvenes que los defienden a ellos, porque les da pereza sacar el billete del bolsillo para que compremos las armas que son necesarias”, aseguró.

No obstante, explicó existe “una doble moral: unos ‘ricachos’ no pagando impuestos, llorando por pagar impuestos, pero sí quieren que los jóvenes vayan con armas absolutamente desuetas, vejestorios, y mueran más que por las balas, por la incapacidad de este tipo de armamentos para usar”.

Por ello, criticó que en el Gobierno de hace 15 años se estableció un impuesto al patrimonio con destino a las Fuerzas Armadas, que tenían que pagar las empresas con más de $4.000 millones de patrimonio, mientras que la propuesta de esta administración es para empresas con más de $10.500 millones de patrimonio líquido.

“Entonces, yo me pregunto, si esta vez son menos las empresas gravadas, por qué ahora hablan de que no pagan, de que es un desastre. Y cuando eran más y con una tasa que era tres, cuatro, cinco veces superior, cinco veces superior, todos dijeron que con alegría había que poner eso para fortalecer la defensa de la nación”.

El presidente Petro cuestionó: “¿Por qué ahora no? Cuando son menos las empresas gravadas, y cuando son las más grandes, y andan diciendo entonces que la economía se va a quebrar. ¡Mentirosos!, es un problema de odio político. Y en el odio político se llevan la salud, se llevan la educación, se llevan la defensa de la nación”, afirmó.

El jefe de Estado concluyó: “¿Cómo le van a impedir a una nación defenderse? Por tacañería y por odio político”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sanchez, anunció la estructuración de un CONPES por 13 billones de pesos para fortalecer las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas en los próximos 10 años.

Explicó que el plan incluye inversión en tecnología, defensa frente a nuevas amenazas como drones y un enfoque en autonomía y diversificación estratégica para reducir la dependencia externa.

Asimismo, se indicó que la prioridad será mejorar la dotación, protección y capacidad de respuesta de los soldados, con énfasis en producción nacional de armamento y fortalecimiento de la inteligencia para anticipar riesgos.