Guerra en Irán sigue agravando la crisis económica global y amenaza con impactar la comida

–(Imagen cultivo de maíz – @mitreyelcampo). La crisis económica provocada por el conflicto que Estados Unidos e Israel iniciaron contra Irán sigue agravándose, y sus consecuencias ya traspasan ampliamente los límites del mercado energético.

Las interrupciones en los suministros a través del estrecho de Ormuz, el aumento de los precios de los fertilizantes y la alteración de los ciclos agrícolas ya están provocando una reacción en cadena cuyas consecuencias podrían afectar a millones de personas en todo el mundo.

Las restricciones a la navegación por el estrecho de Ormuz se reflejaron de inmediato en el precio del petróleo y el gas, impulsándolos a nuevos máximos. Sin embargo, un proceso mucho menos visible, pero potencialmente más peligroso, se está desarrollando en otro frente: el mercado mundial de fertilizantes.

Además de su papel clave en el sector energético global, por el estrecho transita alrededor del 30 % de las exportaciones mundiales de fertilizantes. La reestructuración del mercado de fertilizantes que se está produciendo es mucho más lenta, pero irreversible. A diferencia del petróleo, este sector no cuenta con reservas estratégicas capaces de amortiguar el impacto. Cualquier interrupción aquí afecta directamente a la seguridad alimentaria.

Por ahora, las consecuencias se reflejan en el aumento de los precios de los fertilizantes, pero el golpe más fuerte podría estar aún por llegar: se producirá con retraso, en forma de encarecimiento de los alimentos y posibles crisis alimentarias, sobre todo en los países más vulnerables.

Los países del golfo Pérsico no solo son un pilar energético mundial, sino también un nodo clave del mercado global de fertilizantes.

Aquí se produce una parte significativa de los fertilizantes nitrogenados, que dependen directamente del gas natural. La región representa alrededor del 30–35 % de las exportaciones mundiales de urea y del 20–30 % de las de amoníaco. Además, los países del golfo son los principales proveedores de azufre, un componente fundamental para la producción de fertilizantes.

El cierre del estrecho de Ormuz ya ha dejado varadas más de 1,1 millones de toneladas de fertilizantes, incluyendo 570.000 toneladas de urea.

El problema va mucho más allá de la simple logística. No se trata solo de que los fertilizantes de los países del golfo Pérsico no lleguen a los mercados mundiales, sino también de que a los fabricantes de fertilizantes de otras regiones les faltan ingredientes clave.

Al quedarse sin los suministros de gas natural de Catar, las empresas de producción de fertilizantes en la India, Bangladés y Pakistán se vieron obligadas a detener parcial o totalmente sus operaciones. Egipto —otro actor importante en el mercado— perdió los suministros de gas de Israel y ahora se ve obligado a comprar gas natural licuado cada vez más caro en el mercado mundial.

La reacción en los precios fue inmediata. Los futuros de urea subieron a 684 dólares por tonelada, el máximo desde octubre de 2022. En comparación, en febrero se mantenían en torno a los 466 dólares.

Sin embargo, una característica clave del mercado de los fertilizantes es su alta interdependencia. Las perturbaciones en una región desencadenan un efecto dominó en todo el mundo.

China, por ejemplo, ya antes del inicio del conflicto había restringido la exportación de fertilizantes para proteger su propia agricultura. Pero, al mismo tiempo, depende de Brasil —uno de los mayores consumidores de urea procedente de Oriente Medio—, que, a su vez, suministra soja para la alimentación del ganado tanto dentro del país como en China.

Varias economías importantes se encuentran en la zona de riesgo: Brasil, la India, Tailandia, Bangladés, Turquía, Australia y Estados Unidos. Para algunos países, como Sudán y Bangladés, la dependencia de los suministros procedentes de los países del golfo supera el 50 %, lo que los hace especialmente vulnerables.

Si se ven afectados grandes exportadores de productos agrícolas como Brasil, la disminución del rendimiento de las cosechas se reflejará inevitablemente en los mercados mundiales. Los precios de los alimentos comenzarán a subir en todas partes, y este aumento ya no podrá contenerse dentro de las fronteras de regiones específicas.

Adam Tooze, reconocido historiador y profesor de la Universidad de Columbia (EE.UU.), señala que la escalada coincidió con el inicio de la temporada de siembra en el hemisferio norte, un período en el que el suministro de fertilizantes es de vital importancia.

«Durante la mayor parte de la historia, era obvio que se debía programar los conflictos de manera que no coincidieran con el ciclo agrícola. El otoño, cuando se realizaba la cosecha, era el momento ideal para las grandes batallas. Por eso, las maniobras militares importantes solían llevarse a cabo en esa época del año. Incluso en 1914, el calendario de la cosecha pudo haber desempeñado algún papel en la planificación bélica de los combatientes», señaló.

«La guerra actual es desastrosa desde el punto de vista del ciclo agrícola moderno. La región del golfo Pérsico maneja alrededor de un tercio del comercio mundial de nutrientes inorgánicos y, en términos del ciclo agrícola, este es el momento clave para que los envíos salgan del golfo hacia las principales zonas agrícolas del mundo», agregó el experto.

¿Quiénes serán los más afectados?

Lo que más preocupa es que esta nueva crisis se suma a la inestabilidad alimentaria ya existente.

Según datos de la ONU, más de 670 millones de personas —alrededor del 8 % de la población mundial— se enfrentan hoy en día a una situación de hambre crónica. Y en muchas regiones, la situación ya se encuentra al borde de una catástrofe humanitaria.

Se trata de zonas donde se ha registrado la quinta y más grave fase de la hambruna: Sudán, Sudán del Sur, la Franja de Gaza, Yemen y Malí. Para estas zonas, el encarecimiento de los alimentos y las interrupciones en las cadenas de suministro son cuestiones existenciales.

En este contexto, Tooze recuerda que, durante la crisis alimentaria de 2022, los países africanos más afectados fueron aquellos que dependen de la importación de productos agrícolas: Costa de Marfil, Kenia, Nigeria y Sudáfrica. Fueron precisamente estos estados los que resultaron más vulnerables ante las crisis externas, al carecer de recursos internos suficientes para adaptarse rápidamente.

Incluso si se restablece la navegación en el estrecho de Ormuz en el corto plazo, la normalización de las cadenas de suministro podría llevar semanas, tiempo del que carecen los agricultores, y que, en última instancia, afectará a los consumidores de todo el mundo en forma de un aumento en los precios de los alimentos. (Información RT).