La UMV anuncia intervención y rehabilitación de 15 cuadras adicionales en el sector de Unir, en Engativá

Foto: UMV

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), la entidad de los barrios, anunció nuevos trabajos de rehabilitación en la malla vial local, a lo largo del año y de manera continua en el sector de Unir, en la localidad de Engativá.

Esta nueva fase, que contempla la recuperación de 15 segmentos viales estratégicos, se mejorarán más de 10.000 m2 de malla vial, adicionales a la intervención que se hizo desde el año pasado.

La entidad de los barrios

Actualmente, en el sector ya se han transformado cerca de 6.000 m2, en conjunto con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), sin embargo, el compromiso de la administración distrital va más allá, con los más de 10.000 m2 adicionales previstos para este año, con ello el sector de Unir vivirá una renovación urbana sin precedentes.

“Sabemos que a las personas y a los habitantes del barrio Unir II, les preocupa la situación: sus vías al interior están en un mal estado, por eso aunamos esfuerzos con la Alcaldía Local de Engativá, para trabajar en algunas de estas vías», manifestó Mónica Rueda, directora de la Unidad de Mantenimiento Vial.

Este anuncio llega como una respuesta contundente a las necesidades de una comunidad que, por años, enfrentó el deterioro de sus calles y dificultades de acceso.

Impacto real en la calidad de vida

La recuperación integral de estas vías no solo mejora el flujo de vehículos, sino que dignifica el entorno diario de miles de ciudadanos. Se estima que la obra impactará positivamente a:

12.000 beneficiarios directos: Incluyendo residentes, comerciantes locales y la comunidad educativa de los colegios aledaños.

60.000 beneficiarios indirectos: Usuarios de transporte público que hacen uso de 8 rutas del SITP, servicios de logística y conductores que transitan por el noroccidente de la ciudad.

Esfuerzo conjunto por Engativá

Gracias al trabajo articulado con la Alcaldía Local de Engativá, la expansión de la obra permitirá conectar de manera eficiente las cuadras internas del sector con las vías principales, garantizando una movilidad fluida y segura.

Con estas acciones, Bogotá reafirma su compromiso de entregar infraestructura moderna que conecte a la ciudadanía y promueva el desarrollo local.