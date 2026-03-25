Comando Sur de EE.UU: En ataque a otra supuesta «narcolancha» mueren cuatro personas más en aguas del Caribe (VIDEO)

–Al menos cuatro personas murieron en un nuevo bombardeo de las fuerzas de EE.UU. a una presunta ‘narcolancha’ en aguas del Caribe. Según informó el Comando Sur, este 25 de marzo se llevó a cabo un «ataque cinético letal» contra la embarcación «operada por organizaciones terroristas», el cual fue ordenado por el comandante de esa instancia militar, Francis Donovan.

El Comando Sur justificó la acción al señalar que la información de inteligencia «confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico».

«Durante esta acción murieron cuatro narcoterroristas varones. Ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida», precisó en su breve comunicado en X. Ningún miembro de las fuerzas militares de EE.UU. resultó herido, complementó.

Applying total systemic friction on the cartels. On March 25, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed… pic.twitter.com/VTzo4wkbpG — U.S. Southern Command (@Southcom) March 25, 2026

Como se sabe, desde agosto pasado, EE.UU. mantiene el mayor despliegue militar de las últimas décadas en las aguas del Caribe y el Pacífico, con presencia sostenida de activos navales y aéreos. En un primer momento, Washington justificó esta operación bajo el argumento del supuesto combate al narcotráfico, responsabilizando al Gobierno venezolano de contribuir a ese delito.

Los bombardeos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes tanto en el Caribe como en el Pacífico suman ya más de 120 muertos. (Información RT).