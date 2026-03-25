Petro reafirma que la probable causa de la tragedia del Hércules C-130 en Putumayo fue la «vejez» del avión

–El presidente Gustavo Petro volvió a retomar este miércoles en su cuenta en X, el tema de la tragedia del Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana en el aeropuerto de Puerto Leguizamo, en el Putumayo, refutando las críticas y reafirmando lo que dijo la víspera en el Consejo de Ministros en el cual custionó los «regalos» de EE.UU. «cosas decrépitas» y «obsoletas».

De hecho, tras la tragedia, el mandatario afirmó: «Hay que averiguar quién fué el contratista y porque se le ocurrió a (Iván) Duque comprar una chatarra…».

En este orden de ideas, ahora enfatiza que la probable causa del accidente fue «la vejez» del avión.

«No estoy de acuerdo ni con la interpretación ni con las explicaciones», advierte el jefe del Estado frente las opiniones que se han vertido sobre el tema, y enumera al respecto:

1. La experiencia de la tripulación que iba en el avión, duplicada en número, es inmensa y reduce la probabilidad del error humano.

2. No hay señal alguna de ataque.

3. No era un problema de la pista.

4. Entonces concluyen que no se sabe la causa. La respuesta correcta es: aumenta la probabilidad de vejez del avión.

El primer mandatario cierra esta nota afirmando:

«Quieren evadir la responsabilidad del gobierno de Duque. Pediré el listado de oficiales y funcionarios públicos que tienen responsabilidad en la adquisición del mantenimiento de la nave».

El presidente Gustavo Petro, también trinó:

«Lo único nuevo que se ha comprado en materia aérea es lo que quieren echar para atrás. No se puede sin un gran costo de indemnización que pagaría el país.

La contraloría examinó las formas de contratación y no encontró falla alguna.

En cambio el recibimiento de los Hércules con 43 años en el gobierno de Duque no les parece escandaloso.

Echar para atrás la compra de los Gripen implicaría que los pilotos de las FAC ya no volarán en Kfir de 50 años sino en Kfir de 60 años. Indolentes con los hombres y mujeres que defienden la Patria.

Quieren repetir la tragedia del Hércules».

La víspera, en el Consejo de Ministros el presidente Gustavo Petro cuestionó a Estados Unidos por regalar al país «cosas decrépitas que se burlan de la dignidad de Colombia, como el caso del avión».

«¿Por qué regala EE.UU. el avión y no lo siguen usando ellos? […] Ellos modernizan [la flota], entonces […] van sacando lo obsoleto, pero tienen la costumbre de regalarle a sus aliados lo obsoleto», sustentó.

«Entre más viejo el avión, la máquina, más mantenimiento costoso necesita», subrayó.

En este contexto, abogó porque Colombia avance en la producción de sus propias armas «hasta donde el desarrollo lo permite», con el fin de fortalecer la autonomía del país.

«Unas Fuerzas Armadas pueden defender una nación si son autónomas, no dependientes de otra nación», dijo. «No puede haber unas Fuerzas Armadas que quieran defender una nación con armas regaladas», concluyó.