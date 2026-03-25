Irán rechazó propuestas de EE.UU y fijó cinco condiciones para poner fin a la guerra

–La propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra que lanzó con Israel contra Irán fue echazada en Teherán, según lo señaló este miércoles un alto funcionario político iraní a Press TV.

El funcionario, familiarizado con los detalles de la propuesta, indicó que el momento en que concluya la guerra no lo determinará el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. «Irán pondrá fin a la guerra cuando decida hacerlo y cuando se cumplan sus propias condiciones», señaló.

EE.UU. envió a Irán un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra en Oriente Medio, según informaron a The New York Times funcionarios al corriente de las negociaciones. El documento, transmitido a través de Pakistán, refleja el afán de la Administración del presidente Donald Trump por encontrar una salida al conflicto mientras lidia con sus efectos económicos.

Los funcionarios consultados explicaron al medio que el plan aborda los programas nuclear y de misiles balísticos de Irán, así como las rutas marítimas. Desde el inicio de la guerra, Irán ha bloqueado ‘de facto’ el paso seguro de la mayoría de los buques occidentales por el estrecho de Ormuz, reduciendo el suministro mundial de petróleo y gas natural y disparando los precios.

Frente al plan, el alto funcionario iraní detalló, las cinco condiciones bajo las que Irán aceptaría poner fin a la guerra:

-Un cese total de la agresión y de los asesinatos por parte del enemigo.

-El establecimiento de mecanismos concretos que garanticen que la guerra no se imponga nuevamente a la República Islámica.

-El pago garantizado y claramente definido de daños y reparaciones de guerra.

-La finalización de la guerra en todos los frentes y para todos los grupos de resistencia de la región.

-El reconocimiento y garantías internacionales del derecho soberano de Irán a ejercer autoridad sobre el estrecho de Ormuz.

Washington ha intentado avanzar en las negociaciones a través de diversos canales diplomáticos, presentando propuestas que Teherán considera «excesivas» y desconectadas de lo que describe como un fracaso de Estados Unidos en el campo de batalla.

El funcionario comparó estos contactos con las dos rondas previas de negociaciones realizadas en la primavera de 2025 y el invierno de 2026, que calificó de engañosas, y subrayó la determinación de Irán de continuar su defensa y de asestar «duros golpes» al enemigo hasta que se cumplan sus demandas.

Estas condiciones se suman a las exigencias ya presentadas por Teherán durante la segunda ronda de negociaciones en Ginebra, añadió el funcionario, señalando que Irán ha comunicado a todos los intermediarios que actúan de buena fe que la tregua depende de la aceptación total de sus términos.

«No habrá negociaciones antes de eso», enfatizó, al tiempo que reiteró que las operaciones defensivas de Irán continuarán hasta que se cumplan dichas condiciones. «La guerra terminará cuando Irán decida que debe terminar, no cuando Trump prevea su conclusión», agregó. (Información RT).