Procurador sobre tragedia del Hércules C-130: “No es momento de buscar culpables en redes sociales”

–El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, en el marco de la instalación del Congreso GAT Expo Cartagena, se pronunció sobre el debate que se ha suscitado en el país por la tragedia del avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana en Puerto Leguizamo, Putumayo y fue enfático en afirmar que no es el momento de empezar a buscar culpables a través de la cuenta de X, “sino es el momento de la solidaridad, de la colombianidad”.

El jefe del Ministerio Público durante este evento internacional pidió un minuto de silencio por las víctimas de este lamentable hecho. Destacó que independiente de la causa, “es un dolor que invade y recorre el país, es un dolor que marca la historia colombiana”.

Durante #GATExpoCartagena, el Procurador pidió un minuto de silencio en memoria de los 70 colombianos que perecieron en el terrible accidente de Putumayo y afirmó que "No es el momento de buscar culpables a través de la cuenta de X, es el momento de la solidaridad, de la… pic.twitter.com/deKLc75Y2D — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) March 24, 2026

El Procurador, durante su intervención, resaltó que “no hubo fraude, que tanto se cacareaba”, en las elecciones del pasado 8 de marzo. Insistió en que la diferencia entre el precorteo y lo que va del escrutinio, “más del 99%, no pasa del 0,2% según las autoridades internacionales, muy a pesar del uso de los instrumentos públicos para desprestigiar las elecciones a los candidatos”.

Eljach Pacheco recalcó que “ahí está Colombia de pie diciendo que esta democracia no le pertenece a nadie. Esta democracia es de todos los colombianos y la vamos a seguir defendiendo como corresponde”.

Aprovechó para enfatizar en el triunfo de la estrategia Paz Electoral en los comicios. “Que este grito de incomodidad llegue a todos los pasillos y a todos los recintos fríos de algunas casas de poder en Colombia. Pero no es posible que en alarma de perturbar el suceso electoral se acabe con la honra de los servidores públicos como la del Registrador”.

También envió un mensaje a los que confunden la indebida participación en política. “Hay una equivocación perversa al pretender que cualquier manifestación pública o privada de algún servidor público, se convierta por sí sola en indebida participación. Ahí está la palabra clave, indebida”.

Explicó que no toda manifestación, no toda opinión es censurable porque en Colombia prima la libertad. “Aquí hay libertad para expresar lo que quieran, siempre y cuando no se pase de los límites y pase a la alburia o a la calumnia, como sucede con frecuencia, y para eso están los escenarios judiciales”.

Finalmente, concluyó que la Procuraduría lleva 39 investigaciones desde enero hasta la fecha para evitar que los servidores públicos, que están bajo su competencia, pasen las cercas y cometan conductas ilegales contra la libertad del voto en el país.