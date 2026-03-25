Superservicios intensifica vigilancia sobre el precio de la energía en bolsa por incrementos excesivos a los usuarios

–El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón, informó que la entidad activó una mayor vigilancia sobre el comportamiento del precio de la energía eléctrica en bolsa, luego de identificar incrementos asociados a las ofertas presentadas por algunos agentes generadores en el mercado mayorista.

De acuerdo con el funcionario, la decisión se adoptó en un contexto en el que las condiciones hídricas del sistema eléctrico nacional muestran niveles superiores a los promedios históricos.

Según explicó la Superintendencia, el volumen útil del agregado de embalses se ubica actualmente en 66%, un nivel que supera el promedio histórico cercano al 41%.

El superintendente Durán señaló que el comportamiento reciente del mercado resulta objeto de análisis por parte de la entidad, dado que los precios han mostrado una tendencia al alza a pesar de los altos aportes hídricos registrados en los últimos días.

“Nos llama la atención que, desde el 10 de marzo, cuando tenemos altos aportes hídricos a los embalses del país y volúmenes útiles por encima de la senda de referencia regulatoria, la evolución de los precios en el mercado mayorista de energía se encuentren con tendencia al alza. Del análisis de las ofertas se observa que algunas generadoras hidroeléctricas están cobrando a los usuarios más de 328 pesos por kilovatio hora”, expresó el superintendente Durán.

En el marco de sus funciones de inspección, vigilancia y control, la Superintendencia indicó que adelanta análisis técnicos continuos para verificar que las actuaciones de los agentes del mercado se desarrollen conforme a la normativa vigente y a los principios que rigen la prestación del servicio de energía eléctrica.

La entidad explicó que estas acciones incluyen el monitoreo permanente de variables e indicadores del mercado mayorista, así como visitas de inspección a empresas generadoras y citaciones a diligencias dirigidas a los agentes responsables de la administración de embalses.

El objetivo de estas actuaciones es revisar directamente aspectos relacionados con la operación de las centrales, la gestión de los recursos hídricos disponibles y los criterios utilizados para la formación de los precios de oferta en el mercado.

Estas tareas también contemplan requerimientos formales de información y la realización de análisis técnicos orientados a identificar posibles desviaciones en el funcionamiento del mercado eléctrico.

“Contamos con herramientas regulatorias y de supervisión para identificar posibles desviaciones en el mercado y de ser necesario adoptar las medidas correspondientes en el marco de nuestras funciones de vigilancia y control. Continuaremos observando de manera rigurosa el comportamiento del mercado pues nuestro objetivo es garantizar que los precios reflejen condiciones reales y que este tipo de ineficiencias no afecten a los usuarios”, agregó el funcionario.

En este contexto, la Superintendencia de Servicios Públicos hizo un llamado a XM, en su calidad de operador del mercado de energía y administrador del sistema interconectado nacional, para garantizar que el despacho económico de las plantas de generación se realice bajo los criterios regulatorios establecidos.

La entidad también solicitó que el operador informe oportunamente a la Superintendencia cuando se presenten alertas relacionadas con eventuales incumplimientos por parte de los agentes del mercado.

Finalmente, el superintendente Durán reiteró a los participantes del mercado eléctrico la necesidad de realizar una gestión eficiente y responsable de los recursos energéticos disponibles, en particular de los embalses utilizados para la generación hidroeléctrica.

“El superintendente Durán reitera a los agentes del mercado que deben realizar una gestión eficiente y responsable de los recursos energéticos, en particular de los embalses dispuestos para la generación, y que los precios de oferta en bolsa deben reflejar de manera adecuada las condiciones hídricas favorables del sistema eléctrico y contribuir a la formación de precios justos en beneficio de los usuarios”, concluyó.