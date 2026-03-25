Trabajo sí hay en Bogotá: acceda a 185 vacantes este miércoles 25 de marzo en Feria de Empleo en Teusaquillo

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 146 vacantes para auxiliares electricistas, auxiliar de cocina, auxiliar de mantenimiento, conductor con licencia C2, auxiliar de producción, extrusor y más con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá este miércoles 25 de marzo de 2026. La estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) llega con una Feria de Empleo presencial en Teusaquillo. ¡Conoce aquí todos los detalles!

Feria de Empleo presencial con 146 vacantes de ‘Talento Capital’ en Teusaquillo en Bogotá

Accede a 146 vacantes para auxiliares electricistas, auxiliar de cocina, auxiliar de mantenimiento, conductor con licencia C2, auxiliar de producción, extrusor, técnico de mantenimiento industrial, técnico de inyección y capitana de servicios, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada SAITEMP S.A.S. ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

? Nivel educativo: Desde primaria, bachiller hasta técnico, según el cargo.

??? Experiencia de seis, 12 o 36 meses, según el cargo.

Asiste este miércoles 25 de 2026 de 8:00 a. m. a 12:00 m. a la calle 55 #36-34.

Lleva tu hoja de vida y documento de identificación.

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

Conoce detalles de esta convocatoria, a través de la siguiente pieza gráfica: