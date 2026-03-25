Niño de cuatro años fue encontrado por la Policía en estado de abandono, durante operativo a pagadiarios en Santa Fe

Foto: Secretaría de Seguridad

Un niño de cuatro años fue encontrado en estado de abandono en una habitación de un pagadiario y en aparente condición de desnutrición. Este hallazgo ocurrió durante un operativo de control adelantado por la Policía de Bogotá, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Alcaldía Local de Santa Fe, en el sector de Alameda.

El hallazgo del menor se produjo durante inspecciones a los pagadiarios de la zona. En una de las habitaciones, los uniformados encontraron al niño completamente solo, sin la compañía de un adulto responsable. Estaba en condiciones precarias, en un espacio reducido y sin evidencias de cuidado adecuado. Además, presentaba signos visibles de descuido y aparente desnutrición, lo que motivó la activación inmediata de la ruta de protección.

Según información preliminar, su madre sería trabajadora sexual en la zona. El niño fue trasladado por la Policía y quedó bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que inició el proceso de restablecimiento de sus derechos.

Tres capturados por hurto

La intervención, realizada en el marco de acciones contra el homicidio y la extorsión en la localidad, también dejó la captura en flagrancia de tres personas por el delito de hurto, así como la recuperación de un celular robado minutos antes.

En medio del operativo, una víctima de hurto alertó a los uniformados sobre el robo de su celular. Gracias a la rápida reacción, los policías ubicaron a los presuntos responsables en un hotel cercano. Durante el procedimiento, les encontraron el dispositivo, lo que permitió su captura inmediata.

“Estos operativos no solo están enfocados en combatir delitos como el hurto o la extorsión, sino también en proteger a las poblaciones más vulnerables. El hallazgo de este menor nos obliga a actuar con toda la capacidad institucional para garantizar sus derechos y su integridad”, señaló el secretario de Seguridad, César Restrepo.

Durante las acciones de control, las autoridades inspeccionaron nueve establecimientos, de los cuales dos resultaron suspendidos por incumplir la normativa vigente.

Adicionalmente, en vía pública fueron incautadas varias armas blancas y dosis de marihuana. En uno de los establecimientos intervenidos también se encontró licor y cigarrillos de contrabando, así como bebidas alcohólicas vencidas, que representaban un riesgo para la salud de los consumidores.

La Secretaría de Seguridad reiteró que estos operativos buscan fortalecer la seguridad, recuperar el control institucional en zonas priorizadas y prevenir situaciones que vulneren los derechos de la ciudadanía, especialmente de niños, niñas y adolescentes.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.