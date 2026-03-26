Maduro pidió retiro de cargos por no poder pagar un abogado en segunda audiencia de su juicio en EE.UU

–El exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, acudieron este jueves a la Corte del Distrito Sur de Nueva York (EE.UU.) en desarrollo de la segunda audiencia procesal, luego de que fueran capturados durante una operación militar estadounidense.

En la diligencia, que se prolongó aproximadamente una hora, Maduro y Flores solicitaron al juez el retiro de los cargos, alegando que la imposibilidad de disponer de fondos estatales de Venezuela vulnera su derecho a contar con un abogado de su elección, conforme a la sexta enmienda de la Constitución de EEUU.

El tribunal rechazó la solicitud de Maduro de desestimar el caso por el bloqueo del pago a sus abogados.

El juez federal de distrito de EEUU, Alvin Hellerstein, cuestionó la legalidad de las medidas adoptadas por el Gobierno estadounidense que impiden a Maduro disponer de fondos venezolanos para financiar su defensa jurídica.

El magistrado no fijó la fecha de la próxima sesión judicial.

A las afueras, grupos de manifestantes se agolparon y tomaron la calle aledaña entre gritos con consignas a favor de Maduro y carteles donde pidiendo su liberación «Free Maduro right now (Liberen a Maduro ahora mismo)». Al lugar también acudieron algunos detractores, sin que se reportaran incidentes o confrontaciones.

Mientras tanto, en Caracas, y otras ciudades, los venezolanos estuvieron siguiendo la audiencia a través de la televisión.

???AHORA | Todos en Caracas atentos a la segunda audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores pic.twitter.com/BNXHZunKbU — CANAL 26 (@canal26noticias) March 26, 2026

La defensa de Maduro y Flores alega que el Departamento del Tesoro interfiere en su derecho constitucional a la defensa al negarles el acceso a fondos del Estado venezolano para cubrir los honorarios de sus equipos legales. Sobre esto, el defensor del dignatario, Barry Pollack, le refirió a Hellerstein que EE.UU. emitió una excepción a las sanciones financieras impuestas a la nación suramericana para que Caracas pudiera cancelarle sus honorarios profesionales, pero la revocó poco después sin explicación y sin ofrecer otra alternativa.

Pollack, según AP, habría manifestado que si el mandatario venezolano tiene una defensa pública, esto causaría una merma en los recursos legales destinados a quienes no pueden pagar sus abogados, por lo que

En el punto de vista de Pollack, esa decisión socava el derecho de Maduro a disponer de un abogado, tal como se consagra en la sexta enmienda de la Constitución estadounidense, por lo que solicitó que se desestimaran los cargos. Además, alegó que si el Estado venezolano no financia sus labores, no podrá continuar como representante legal del mandatario.

El exdictador venezolano enfrenta cuatro cargos principales, entre ellos conspiración para narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas de guerra. Su esposa Cilia Flores está acusada de delitos similares relacionados con narcotráfico y armamento.

Ambos se declararon no culpables en su primera comparecencia, el 5 de enero, dos días después de su extracción de Venezuela. Maduro afirmó: «Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas». En esa comparecencia también rechazó los cargos en su contra y se declaró no culpable, al igual que su esposa. (Información RT).