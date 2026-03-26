Minsalud amplia cobertura de tratamientos efectivos y oportunos contra la hepatitis C

–Mediante la Resolución 453 de 2026, expedida por el Ministerio de Salud, el Gobierno Nacional amplió la cobertura para tratamientos efectivos para la hepatitis C, sin aumentar el gasto del sistema de salud. El Ministerio declaró que existen razones de interés público para otorgar licencias obligatorias sobre medicamentos utilizados en el tratamiento de esta enfermedad. La decisión aplica para los medicamentos sofosbuvir + velpatasvir y sofosbuvir + velpatasvir + voxilaprevir.

Con esta medida, el país podrá facilitar el acceso a antivirales de acción directa, considerados como la primera opción terapéutica según la evidencia científica y las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización

Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud así como de la Guía de Práctica Clínica y la Vía Clínica para hepatitis C en Colombia.

En particular, el tratamiento que incluye voxilaprevir ofrece una alternativa eficaz para pacientes que no han respondido a terapias previas, con niveles de efectividad superiores al 90 %.

La decisión se adopta en un contexto de aumento sostenido en los diagnósticos de hepatitis C en Colombia, resultado de las estrategias de búsqueda activa de casos. Según datos de CAC, el número de nuevos diagnósticos pasaron de 314

casos de hepatitis C en el 2020 a 1.255 casos hepatitis C en 2024 y según datos preliminares de 2025 fueron tratados 1833. Esta tendencia está respaldada por información del Instituto Nacional de Salud – INS y la Cuenta de Alto Costo –

CAC, analizada por el Ministerio.

Con la declaratoria de interés público la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC iniciará el proceso para el otorgamiento de la licencia obligatoria que permitirá el ingreso de los medicamentos genéricos para tratar a un mayor

número de personas. Esto es clave en un escenario en el que la demanda de tratamientos ha crecido de manera significativa en los últimos años.

Mediante la Resolución 453 de 2026, expedida por #Minsalud, se da un paso clave para otorgar licencias obligatorias sobre medicamentos como sofosbuvir + velpatasvir y sofosbuvir + velpatasvir + voxilaprevir, antivirales de acción directa, recomendados como primera línea por la… pic.twitter.com/Ey2BlWlo0L — MinSalud Colombia ?? (@MinSaludCol) March 26, 2026

La cartera de Salud destacó que desde la implementación de la compra centralizada en 2017, tanto el número de tratamientos adquiridos como los recursos destinados han aumentado progresivamente. Según la Cuenta de Alto Costo, este mecanismo ha permitido que más del 99 % de los pacientes accedan a tratamiento, no obstante, el aumento continuo de casos representa un reto para la sostenibilidad financiera del sistema, y la posibilidad de garantizar un acceso universal y oportuno En este contexto, la posibilidad de incorporar medicamentos genéricos permitirá redistribuir eI gasto, y a su vez, ampliar la cobertura y garantizar la disponibilidad de tratamientos efectivos.

Finalmente subrayó que esta medida contribuirá a la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud y fortalecerá la respuesta del país frente a la hepatitis C, en línea con el compromiso del Ministerio de Salud y Protección Social de garantizar el derecho a la salud y mejorar eI acceso oportuno a los servicios y tecnologías en salud.