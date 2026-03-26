Trump afirma que Maduro tendrá un «juicio justo»

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este jueves que el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, tendrá un «juicio justo» en la nación norteamericana.

Durante una reunión con su gabinete, Trump repitió las acusaciones que su Gobierno sostiene contra Maduro, como la de supuestamente haber «vaciado las cárceles en Venezuela» para «trasladar» a los reos a EE.UU.

Luego señaló a la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, para pedirle que «presenten cargos en su contra en algún momento» por dicho motivo.

????Maduro y su esposa comparecerán por segunda vez ante un tribunal federal En las inmediaciones del edificio del juzgado, se han movilizado grupos de personas que exigen la liberación de la pareja. ??@HelenaVillarO con más. https://t.co/ThMnegHXjq pic.twitter.com/wrB7xFjm5X — RT en Español (@ActualidadRT) March 26, 2026



«[Es] un hombre muy peligroso», aseguró Trump. «Es un cargo grave que aún no se ha presentado. Debería presentarse. Él vació sus cárceles en nuestro país», insistió.

Posteriormente sostuvo que al haberlo sustraído de Venezuela, evitaron la entrada de más drogas al país. «Ahora él está capturado y pienso que tendrá un juicio justo. Pero imagino que vendrán más juicios», deslizó.

En ese sentido, aseveró que han abordado «solo una fracción de las cosas que ha realizado» el jefe de Estado venezolano. «Se presentarán otros casos, como probablemente saben», avisó.

Este jueves Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, afrontarán la segunda audiencia del juicio impuesto por la Justicia norteamericana luego de que ambos fuesen secuestrados en un operativo dirigido por el Pentágono.

Maduro es acusado de presunto narcoterrorismo. En sus primeras declaraciones ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, se declaró inocente: «Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas». (InforMacióN RT).