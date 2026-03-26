Papa León XIV envía pésame por las víctimas de la tragedia del Hércules C-130 en Colombia

–A través de un telegrama enviado por el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado, el Papa León XIV hizo llegar su cercanía espiritual a las víctimas y sus familias, del trágico accidente del avión militar ocurrido el pasado 23 de marzo en la zona de Puerto Leguízamo, Colombia.

En el mensaje, dirigido a monseñor Roberto Ospina Leongómez, Administrador Apostólico del Ordinariato Militar de Colombia, el Pontífice elevó sus oraciones “por el eterno descanso de los fallecidos” y “por la pronta recuperación de los lesionados”.

El Papa León XIV se declaró “vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia del accidente aéreo» que ha ocasionado numerosas víctimas, y ofreció sufragios por el eterno descanso de los fallecidos y, al mismo tiempo, expresó su cercanía y eleva oraciones por la pronta recuperación de los lesionados”, se lee en el telegrama.

El Pontífice pidió a monseñor Ospina Leongómez transmitir su “sentido pésame junto con expresiones de consuelo a los familiares, que en esta hora de dolor lloran la separación inesperada de sus seres queridos y acompaña a los heridos en su recuperación”. Asimismo, el Papa León XIV, “pide al Señor que derrame sobre todos ellos los dones de la serenidad espiritual y de la esperanza cristiana, les imparte de corazón la confortadora bendición apostólica”.

El accidente aéreo ocurrió este lunes 23 de marzo, cuando de forma inesperada se precipitó un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo. La nave que llevaba 125 personas, entre ellas tres pelotones de soldados, impactó en inmediaciones de la base militar del sector La Tagua.

El accidente aéreo causó la muerte de al menos 68 militares y otro número considerable de heridos. Las tareas de rescate y asistencia se activaron de inmediato, en tanto las autoridades trabajan para esclarecer las causas del suceso que enluta a cientos de familias. (Información Vatican News).