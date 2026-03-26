MinDefensa: Sin la recuperación del cuerpo no es posible confirmar la muerte de alias ‘Zarco Aldinever’

–El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, afirmó que sin la recuperación del cuerpo no es posible confirmar la muerte de alias ‘Zarco Aldinever’, señalado de haber dado la orden para asesinar al senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Indicó que nueve personas han sido capturadas por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y que las autoridades buscan a cinco integrantes de la llamada ‘segunda Marquetalia’, señalados como autores intelectuales, entre ellos este peligroso criminal.

En un trabajo articulado entre la Fiscalia y la Policia, logramos la captura de 9 personas vinculadas al magnicidio de Miguel Uribe Turbay, un crimen que atentó contra la democracia del país. Este resultado refleja el avance firme de las investigaciones y el compromiso del Estado por esclarecer totalmente los hechos.

Estamos tras 5 integrantes de la Segunda Marquetalia quiénes serían los autores intelectuales. Sin embargo, no se descartan posibles interconexiones con otras estructuras criminales.

Entre los más buscados se encuentra alias ‘Zarco Aldinever’ señalado como uno de los principales determinadores de este crimen.

El 6 agosto de 2025 dije: “…no sabemos si eso es cierto…”, respecto a la presunta muerte de alias ‘Zarco Aldinever’ en enfrentamientos con el cartel del Eln en Venezuela, informada con un comunicado de la Segunda Marquetalia.

El 11 agosto dije: “…estas son personas sobre las cuales no se pueden confiar…” respecto a la información contenida en el mensaje y a pesar de que el comunicado fue de la Segunda Marquetalia y había información de inteligencia técnica que indicaba lo mismo. Es evidente, que es propio de los criminales mentir y desinformar.

En estos momentos, la posición es clara: sin cuerpo no hay confirmación de muerte, y por eso todas las capacidades institucionales se mantienen activas para ubicarlo, independientemente de la condición en que se encuentre alias el ‘Zarco Aldinever’