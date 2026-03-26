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    Resultados de las loterías y chances de este jueves 26 de marzo de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 26 de marzo de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 6738 – La 5ta 0 – Tarde 9924 – La 5ta 0

    Culona
    Día 4559 – Noche

    Astro Sol
    3702 – Signo Piscis

    Pijao de Oro
    2696 – La 5ta 5

    Paisita
    Día 3715 – La 5ta 4 – Noche 7572

    Chontico
    Día 9117 – La 5ta 1 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 5881 – La 5ta 2 – Noche

    Sinuano
    Día 0546 – La 5ta 8 – Noche

    Cash Three
    Día 310 – Noche

    Play Four
    Día 0185 – Noche

    Samán
    Día 1507

    Caribeña
    Día 2137 – La 5ta 6 – Noche

    Motilón
    Tarde 4726 – La 5ta 3 – Noche

    Fantástica
    Día 2752 – La 5ta 2 – Noche

    Antioqueñita
    Día 3949 – La 5ta 7 – Tarde 1551 – La 5ta 2

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