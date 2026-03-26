Resultados de las loterías y chances de este jueves 26 de marzo de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 26 de marzo de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 6738 – La 5ta 0 – Tarde 9924 – La 5ta 0
Culona
Día 4559 – Noche
Astro Sol
3702 – Signo Piscis
Pijao de Oro
2696 – La 5ta 5
Paisita
Día 3715 – La 5ta 4 – Noche 7572
Chontico
Día 9117 – La 5ta 1 – Noche
Cafeterito
Tarde 5881 – La 5ta 2 – Noche
Sinuano
Día 0546 – La 5ta 8 – Noche
Cash Three
Día 310 – Noche
Play Four
Día 0185 – Noche
Samán
Día 1507
Caribeña
Día 2137 – La 5ta 6 – Noche
Motilón
Tarde 4726 – La 5ta 3 – Noche
Fantástica
Día 2752 – La 5ta 2 – Noche
Antioqueñita
Día 3949 – La 5ta 7 – Tarde 1551 – La 5ta 2