Por: Carlos Fradique Mendez Por: Carlos Fradique Mendez

Educación para la vida en familia

Esta es la lección 964 del diplomado en educación para la vida en familia y el tema es, importancia de la vida espiritual para tener una digna vida terrenal.

En Colombia tenemos libertad de cultos la que no ha sido bien entendida. La inmensa mayoría somos cristianos católicos y un número muy importante son cristianos no católicos y hacen parte de otras iglesias y comunidades que buscan propósitos semejantes en cuanto a la dignidad de la persona humana.

El libro religioso por excelencia es la biblia, para la mayoría libro sagrado, que es un documento maravilloso de historia, geografía, filosofía, religiosidad, literatura de la más alta calidad. Sus historias en muchos casos superan la fantasía e imaginación de nuestro gran Gabriel García Marquez.

Los cristianos celebramos el domingo de ramos y recordamos a Jesús de 33 años de edad, entrando a Jerusalén y siendo alabado por una multitud que a los cinco días después lo verá sin mayores reparos condenado a una muerte cruel.

Es el recuerdo de la falta de coherencia del ser humano y hoy por hoy la necesidad de evitar creer en todo lo que nos llega por diferentes medios de comunicación. Vivimos en una sociedad de grandes mentiras y falsedades. De injurias, de alabanzas falsas, de promesas, especialmente en sectores políticos y de algunos negocios, que se hacen a sabiendas de que no se van a cumplir.

Asumo que Jesucristo sabia que el batir de palmas, los aplausos, las alabanzas eran en parte falsas y engañosas. Y asumo que lo sabia porque tenia claro su cercano futuro para morir en la cruz, pero con la maravillosa creencia de que a los tres dias resucitaría, siendo esta experiencia milagrosa la columna vertebral de la divinidad del Dios cristiano que siembra esperanza, perdón, gloria como recompensa del buen obrar.

La Semana Santa, y en esta época en todas las semanas, es un buen tiempo para repensar en el futuro de Colombia, hoy en un limbo resbaladizo, en un peligro de caer al abismo y bien vale la pena por nuestro futuro, el de nuestros hijos y nietos y hasta bisnietos, que retomemos el rumbo de la sana convivencia, del orden, de la libertad responsable, de la justicia y la equidad, de la hermandad en un futuro con respeto por todos y para todos.

Su amigo, abogado y profesor,

Carlos Fradique-Méndez