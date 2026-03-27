400 jóvenes de Bogotá se posesionaron como contralores estudiantiles

Foto: Secretaría de Educación

Con emoción, las y los nuevos contralores estudiantiles de los colegios de Bogotá asumieron esta responsabilidad en el gobierno escolar para promover la transparencia, velar por el buen uso de los recursos institucionales, la participación democrática y el ejercicio del control social dentro sus comunidades educativas.

“Ustedes tienen quizá uno de los cargos más valiosos que hay dentro del gobierno escolar, serán esos líderes que van a promover la cultura del control social y garantizar que los recursos y bienes de sus colegios sean utilizados de manera responsable y eficiente. Tienen todo un año para hacer de esta experiencia una de las más significativas de su vida escolar”, destacó Arturo Charria, subsecretario de Integración Interinstitucional de la Secretaría.

Durante el acto de posesión, que contó con la presencia de Juan Camilo Zuluaga, contralor de Bogotá; María Ximena Morales, directora del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC); Adriana Herrera, veedora Distrital y Arturo Charria, subsecretario de Integración Interinstitucional de la Secretaría de Educación del Distrito, se destacó la importancia de este cargo de representación estudiantil que puede consolidar una cultura de participación, permitiendo que estos jóvenes sean protagonistas en la toma de decisiones en la escuela.

En el mismo sentido, Juan Camilo Zuluaga, contralor de Bogotá, señaló: “ser contralor estudiantil es asumir un compromiso con su comunidad y con los valores que permiten que Bogotá funcione mejor. Es por eso que quiero pedirles un gran favor, que su función y su misión dentro de esta veeduría de control fiscal no se quede en su colegio, sino que también sean coadyuvantes de la vigilancia de los recursos en el Distrito y en sus localidades. Estoy seguro de que van a estar a la altura de este gran reto”.

El evento también sirvió como espacio clave para vincular a las y los estudiantes en su rol como contralores estudiantiles, ofreciendoles herramientas para ejercer control social pedagógico en sus instituciones, promoviendo la transparencia y la participación en el ámbito escolar. Los ejercicios pedagógicos de control social que realizan contribuyen al fortalecimiento de la cultura de la transparencia en el sector educativo.

Por su parte, Paulo Uzcátegui, contralor estudiantil del colegio Aulas Colombianas San Luis, comentó: “tenemos una gran prioridad para mejorar nuestra escuela, motivar a los demás integrantes del gobierno escolar para promover el bienestar colectivo y el progreso de la institución y, ser la voz de nuestros compañeros en la ciudad”.

Al cierre del evento, la Secretaría de Educación del Distrito, la Contraloría y el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) ratificaron su compromiso con los contralores estudiantiles, reconociendo en ellas y ellos un ejercicio de liderazgo, participación y control social dentro de las instituciones educativas, a través de un acompañamiento permanente. Estas entidades fortalecen sus capacidades para que ejerzan su labor con responsabilidad, transparencia y sentido de servicio, promoviendo una cultura de participación, vigilancia y cuidado de los recursos públicos en beneficio de toda la comunidad educativa.

A partir de este año, la Contraloría de Bogotá cuenta con una herramienta digital que fortalece la comunicación con las y los contralores estudiantiles. A través de esta plataforma podrán compartir sus experiencias, plantear inquietudes y participar en las iniciativas que adelantará la entidad. Además, recibirán orientación, espacios de formación y herramientas para desarrollar de la mejor manera su labor.