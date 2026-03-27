Siete colombianos implicados en la construcción de semisumergibles para el transporte de drogas fueron extraditados a EE.UU

–Siete sujetos, señalados de integrar una organización criminal transnacional dedicada a la construcción de semisumergibles para transportar grandes cantidades de cocaína para los mercados mundialesfueron extraditados a los Estados Unidos por la Policía Nacional a través de la Dijin y la Interpol.

Los extraditados, cuyas identidades no reveló la Policía, fueron requeridos por las Cortes de los Distritos Este de Washington y Este de Nueva York por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir.

El traslado hasta el aeropuerto militar Catam, donde fueron embarcados en un avión de la DEA, se realizó bajo custodia de la USMS, una agencia federal que opera dentro del Departamento de Justicia estadounidense, en coordinación internacional para garantizar su entrega a las autoridades judiciales estadounidenses.