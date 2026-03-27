ADRES pagó $702 mil millones por reclamaciones de accidentes ocasionados por carros «fantasmas» o sin SOAT

–La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, informó que pagó a clínicas y hospitales del país $702 mil millones por la atención médica de cerca de 250 mil víctimas de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos sin SOAT o carros «fantasmas», en 2025, de acuerdo con el balance sobre las reclamaciones de accidentes radicadas ante la entidad.

Por su parte, las IPS radicaron 432.234 reclamaciones nuevas, de las cuales el 99,6 % fueron por accidentes de tránsito sin SOAT (430.651 reclamaciones), por más de $1,070 billones. El 0,4 % restante correspondieron a eventos catastróficos o eventos terroristas. Esto representó una disminución del 5,7 % en el número de reclamaciones y del 0,7 % en eI valor, frente a 2024 cuando se radicaron 456.483 reclamaciones por más $1,078 billones.

Víctimas de accidentes de tránsito sin SOAT registradas en la ADRES

Durante eI 2025, la ADRES registró 249.627 víctimas únicas de accidentes con vehículos sin SOAT —en 2024 fueron 273.706–, de las cuales 64,8 % fueron hombres (161.675 personas), eI 34,1 % mujeres (85.070 personas) y eI 1,2 %

restante (2.882 personas) sin información sobre eI sexo.

De esta esa cifra total, 116.482 personas entre 20 y 39 años fueron víctimas de estos siniestros, equivalente al 46,7 % del registro.

La #ADRES pagó a clínicas y hospitales del país, en 2025, $702 mil millones por la atención médica de cerca de 250 mil víctimas de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos sin SOAT o vehículos fantasmas. Esto representó un incremento en los pagos del 44 % frente a 2024.… pic.twitter.com/PYexLFVP0n — ADRES (@AdresCol) March 25, 2026



Reclamaciones nuevas por departamento

En 2025, fueron cinco departamentos los que concentraron eI 58,7 % del total de reclamaciones nuevas radicadas. El primer lugar 10 ocupa Valle del Cauca con 21,0 % del valor total, equivalente a $224.529 millones, seguido de Atlántico, 12,7 % ($136.070 millones); Córdoba, 10,3 % ($110.593 millones), Magdalena, 8,4 % ($90.158 millones) y Bogotá, 6,2 % ($66.712 millones).

En cuanto al número de reclamaciones, las IPS del Valle del Cauca radicaron el 30 % del total, seguido por las de Córdoba (8,9 %), Atlántico (8,8 %), Bogotá (7,8 %) y Antioquia (6,4 %), departamentos que concentraron el 61,9 %.

A continuación, se muestra eI top 10 de las IPS que mayor valor reclamaron en 2025:

El top 10 de IPS con mayor valor reclamado en 2025

Fabiiu Ltda.

(Valle del Cauca)

(Vane del Cauca)

Especialistas Asociados S .A.

(Córdoba)

Clinica Janer Ltda.

(Atlántico)

Clínica Medical SAS

IBogotá. D.C.)

Fundación Campbell

(Atlántico)

Clínica Primero de Mayo

Integral SAS

(Santander)

Clínica Altos San Vicente

(Atlántico)

Inversiones Azulud SAS

(Magdalena)

Clinica Integral de Fracturas

Lomas Verdes

(Córdoba)

$71.842 M

559.149 M

$57.326 M

S27.654 M

S 27.035 M

$20.155 M

S18.261 M

$17.719 M

$15.490 M

20.000 30.000 40.000 50.000 70.000 80.000

Millones de pesos

Número de reclamaciones

Del total de reclamaciones nuevas radicadas, 196.099 (45,5 %) correspondieron a

vehículos no identificados (vehículos fantasmas) por $433.779 millones, 10 que

representó una disminución del 19,9 % del valor total reclamado frente al periodo

de 2024 cuando se radicaron facturas por $541.360 millones. En los últimos años

la ADRES, mediante procesos de auditoría, ha fortalecido el control de las

reclamaciones que se radican mediante contrastación de información.

EI restante, esto es, 234.552 reclamaciones (54,4 %) correspondieron a vehículos

identificados sin SOAT vigente, por $636.900 millones, frente al 46,7 % registrado