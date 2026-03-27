Gobierno Nacional oficializó aumento salarial del 7% para servidores públicos este 2026

–El Gobierno nacional expidió los decretos que fijan el aumento salarial del 7% para este 2026 de los servidores públicos que laboran en las entidades nacionales de las ramas ejecutiva y judicial. El incremento también se aplica a los docentes.

Este ajuste salarial se había fijado desde abril de 2025 en la Mesa de Negociación del Sector Público, que está integrada por el Gobierno nacional, centrales y federaciones sindicales.

En la negociación que ocurre cada dos años, se pactó que para este 2026 se tomaría como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025 más el 1,9%. La inflación anual del país contabilizó el año anterior 5,1%.

El aumento salarial de la rama legislativa (Senado y Cámara de Representantes), así como para uniformados, empleados oficiales y servidores de entidades territoriales, se fijará de acuerdo con la autonomía de la que gozan, pero deberán tomar como referencia lo acordado en la Mesa de Negociación del Sector Público.

Los decretos también señalan que el incremento salarial tiene retroactivo, es decir, que deberá aplicarse y pagarse desde enero de este año.

Los decretos, además de la firma del presidente de la República, Gustavo Petro, tienen la del ministro de Hacienda, Germán Ávila, y la de la directora de Función Pública, Mariella Barragán.