Trump reafirma: «Cuba es la siguiente»

El presidente de EE.UU., Donald Trump, señaló este viernes que después de las acciones militares contra Venezuela e Irán, «Cuba es la siguiente» en la lista.

«A veces hay que emplear la fuerza (militar) y Cuba es la siguiente», afirmó Trump durante un discurso para la Iniciativa de Inversión Futura en Miami, Florida, donde, sin embargo, en tono irónico pidió a los medios de comunicación que «por favor» ignoraran esa declaración.

El mandatario estadounidense recordó que recientemente empleó «la fuerza» del Ejército de EE.UU., al enviar en enero pasado la Delta Force, unidad élite del Pentágono para bombardear la capital venezolana y secuestrar al presidente de ese país, Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, luego de meses de asedio que incluyeron ataques del Comando Sur en el Caribe.

«Cuba es la siguiente», reiteró Trump en el foro, para luego continuar su discurso contra la migración y defender sus políticas de «EE.UU. para los estadounidenses».

La declaración de Trump surge luego de que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel informara que su país tomó la decisión de dialogar con EE.UU. de manera «colectiva», motivo por el cual, aclaró, «no está en juego» el sistema político de la isla.

«En esa decisión no está en juego nuestro sistema político ni ninguna decisión que sea propia de nuestro pueblo», afirmó el líder cubano en una entrevista en La Jornada, donde enfatizó que el futuro de La Habana «No depende de EE.UU.», país que siempre ha anhelado, dijo, «apoderarse de Cuba». (Información RT).