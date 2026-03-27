Guerra de EE.UU contra Irán terminaría en pocas semanas, según Marco Rubio: «Lograremos nuestros objetivos muy, muy pronto»

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que la guerra en Irán debería terminar en unas pocas semanas. «Tenemos objetivos. […] Y estamos muy seguros de que estamos a punto de alcanzarlos muy, muy pronto», declaró Rubio en una entrevista. «Este no va a ser un conflicto prolongado», precisó.

En este contexto, el alto cargo explicó cuáles son los objetivos de Washington. «Hemos sido tan claros como es posible desde la primera noche sobre cuáles son los objetivos de esta misión», dijo.

«Vamos a destruir sus fábricas que producen misiles, cohetes y drones. Vamos a destruir su Armada, vamos a destruir su Fuerza Aérea, y vamos a destruir de manera significativa sus lanzadores de misiles para que nunca puedan esconderse detrás de estas cosas para conseguir un arma nuclear», detalló.

De acuerdo con Rubio, EE.UU. va «por delante del calendario» en la mayoría de sus fines en Irán. «Podemos alcanzarlos sin tropas terrestres, sin ninguna», afirmó.

A continuación, el alto cargo señaló que el presidente Donald Trump no va a permitir que la presunta amenaza de Irán «continúe sin freno».

«Cuando terminemos con ellos aquí en las próximas dos semanas, estarán más debilitados de lo que han estado en la historia reciente, y no podrán esconderse detrás de esas armas para dar el salto y conseguir un arma nuclear, lo cual sería una locura. Que esta gente llegue alguna vez a tener armas nucleares sería una locura. […] Imaginen si estos lunáticos radicales tuvieran un arma nuclear con la que amenazar al mundo», dijo.

En cuanto a un posible despliegue terrestre en la región, el secretario explicó que Trump «tiene que estar preparado para múltiples contingencias». «Podemos alcanzar los objetivos sin tropas terrestres, pero siempre vamos a estar preparados para ofrecer al presidente la máxima capacidad de elección y la máxima oportunidad de ajustarse a las contingencias si estas surgen», aclaró.

Entre otros países, afirmó Rubio, «parece haber bastante aceptación de todo eso». «Nuestros aliados y socios aquí, al menos a mi parecer, parecen apreciar las actualizaciones sobre nuestra operación y comprender lo que nos espera en las próximas semanas», dijo.

«No se ha desviado nada»

Asimismo, el secretario de Estado fue preguntado sobre los informes que Washington tiene previsto desviar algunas armas destinadas a Ucrania para ayudar a compensar las municiones gastadas en Oriente Medio.

«Eso todavía no ha ocurrido», respondió Rubio. «Hasta ahora no se ha desviado nada, pero podría pasar. Quiero decir, francamente, no se trata de armas desviadas. Estas no son armas desviadas. Son nuestras armas. Son ventas. Son ventas militares a través de Purl [Lista de requisitos prioritarios para Ucrania] pagadas por la OTAN», detalló.

«Si Estados Unidos tiene una necesidad militar, ya sea para reponer nuestras reservas o para cumplir alguna misión en el interés nacional de Estados Unidos, siempre vamos a ponernos en primer lugar cuando se trate de nuestras armas», resumió. (Información RT).