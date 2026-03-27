Procuraduría le hace estricto seguimiento a 3.512 comisiones escrutadoras de las elecciones a nivel nacional

–Posterior a la jornada electoral del pasado 8 de marzo y conocidos los boletines del preconteo, la Procuraduría General adelantan las diligencias de escrutinios en los respectivos niveles de manera progresiva, cada una de estas diligencias son vigiladas directamente por servidores del Ministerio Público, en especial por Procuradores Judiciales y Personeros con el apoyo de la de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Técnica y Operativa de los Procesos Electorales de la Comisión Nacional de Control Electoral.

Las actividades en el nivel territorial son coordinadas con las Comisiones Regionales y Provinciales de Control Electoral, el ejercicio de las funciones de vigilancia e intervención de manera que con ello se logre cubrir las 3.512 comisiones escrutadoras en sus diferentes niveles: auxiliares o zonales, municipales o distritales, departamentales o generales, y la comisión nacional.

En los escrutinios departamentales ya fue declarada la elección de las 16 curules de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) para la Cámara de Representantes, garantizando el cumplimiento de los principios de transparencia y legalidad en la consolidación de los resultados.

Con corte al 25 de marzo, se ha declarado la elección de representantes a la Cámara en 30 departamentos del país. Por su parte, en Cundinam??arca se encuentra en trámite la resolución de una reclamación, mientras que, en el departamento del Chocó, debido a un desacuerdo en el escrutinio, el caso será resuelto por la Comisión Escrutadora Nacional, conforme a lo establecido en la normatividad electoral vigente.

La Procuraduría General de la Nación continúa ejerciendo su función preventiva y de intervención en la última instancia que tiene a cargo el CNE con el propósito de garantizar la transparencia del proceso electoral, la eficacia de voto y el respeto por la voluntad de los electores en todo el territorio nacional.