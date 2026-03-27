Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el viernes marzo 27, 2026 -Dólar TRM: $3,675.29 (vigente 28, 29 y 30 de marzo) -Euro $ 4,229.10 -Bitcoin US$ 69.097,30 Tasa de Interés -DTF: 9,87% -UVR: $ 404,71 -Tasa de Usura 25,52% -Café US$ 3,45 -Petróleo Brent US$ 100,80 -Oro-Compra Banco de la República $ 500.259,37 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorCiudad Bolívar vibrará con el FIAV: ‘Primigenio’ estará en el Teatro El Ensueño este 27 y 28 de marzo Entrada siguienteResultados de las loterías y chances de este viernes 27 de marzo de 2026 en Colombia También podría gustarte Nacional Gobierno dice que logró acuerdo con mineros de Chocó Iván Briceño viernes julio 26, 2013 Antioquia Organizaciones indígenas piden garantías para su seguridad en medio de enfrentamientos entre grupos armados Iván Briceño sábado marzo 13, 2021 Nacional Procuraduría urge adelantar obras de recuperación de Ciénaga de La Virgen en Cartagena Ariel Cabrera jueves septiembre 27, 2018 Nacional Llegan 400 profesores extranjeros para fortalecer enseñanza del inglés en colegios oficiales Manuel Reyes Beltran jueves enero 21, 2016