-Dólar TRM: $3,675.29 (vigente 28, 29 y 30 de marzo)

-Euro $ 4,229.10

-Bitcoin US$ 69.097,30

Tasa de Interés

-DTF: 9,87%

-UVR: $ 404,71

-Tasa de Usura 25,52%

-Café US$ 3,45

-Petróleo Brent US$ 100,80

-Oro-Compra Banco de la República $ 500.259,37