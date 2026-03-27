Ciudad Bolívar vibrará con el FIAV: ‘Primigenio’ estará en el Teatro El Ensueño este 27 y 28 de marzo

Foto: Festival Internacional de Arte de Bogotá.

El Festival Internacional de Artes Vivas de Bogotá –FIAV- se realizará del 27 de marzo al 5 de abril, en 24 salas, en más de once espacios abiertos, y su programación contará con 27 obras internacionales, 32 nacionales y 43 distritales. Te presentamos ‘Primigenio’ obra de danza conceptual, con una sesión de música electrónica realizada por un DJ en vivo, que podrás ver el 27 y 28 de marzo de 2026 en el Teatro El Ensueño. Entrada con boletería.

Esta puesta en escena de danza de carácter conceptual, es desarrollada en capítulos y concebida como una sesión electrónica de música inmersiva y experimental con referencias colombianas, a ritmo de un DJ en vivo, en un mundo metafórico de almas perdidas.

Inspirada en el ensayo ‘La comunidad que viene’ de Giorgio Agamben, ‘Primigenio’ cuestiona la condición humana, la deuda histórica de la sociedad con la mujer, lo mitológico como arquetipo, lo salvaje desde la intimidad y el papel del individuo en un sistema social que oprime y limita.

Conoce más detalles de Primigenio en este video de el FIAV en youtube:

La escenografía industrial posmoderna, el juego de luces futurista y el andamio interactivo no solo evocan la fragilidad del ser, sino que configuran un espacio de transiciones, donde los límites entre el tiempo, el espacio y las emociones se desdibujan. La música inédita del DJ Crabeats y el diseño de vestuario de La Galarza enriquecen la propuesta, trayendo consigo una energía renovadora que dialoga con la cultura caleña y colombiana.

El mito de Orfeo, que atraviesa la obra, es reinterpretado en un contexto contemporáneo, en el que la mujer ya no es víctima de la pasión, sino un ser salvaje y poderoso que se emancipa de los roles impuestos. Las bacantes, lejos de ser las víctimas de un amor no correspondido, se presentan como mujeres autónomas que renuncian a la sumisión y toman control de su propio destino, en un acto de profunda rebelión. Aquí, la mujer salvaje, como lo describe Clarissa Pinkola Estés, es la esencia misma de la fuerza que lucha por renacer desde lo profundo.

La cita es Teatro El Ensueño, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, en la transversal 70D No.60-90 sur.