Estos son los cierres viales y desvíos por el Festival Pa’ Gozar y Cantar 2.0 en el estadio El Campín de Bogotá este sábado 28 de marzo

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Para llevar a cabo el Festival Pa’ Gozar y Cantar 2.0, actividad que se desarrollará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín el sábado 28 de marzo de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó cierres viales del 27 al 29 de marzo en inmediaciones del Estadio El Campín. Conoce los detalles y programa tu recorrido.

Desde las 12:00 horas del 26 de marzo hasta las 10:00 p. m. del 27 de marzo de 2026, en los siguientes tramos viales:

Cierre total de la calle 57A entre la avenida NQS y acceso Parqueadero Norte y cierre controlado desde dicho acceso y la diagonal 61C, incluidos senderos peatonales de los dos costados.

Entre las 12:00 horas y las 10:00 p. m. del 27 de marzo de 2026, en:

Cierre carril occidental de la calzada occidental de la transversal 28 entre la avenida calle57 y la calle 53B Bis.

Desde las 10:00 p. m. del 27 de marzo hasta las 10:00 horas del 29 de marzo de 2026, en:

Cierre total de las dos calzadas de la transversal 28 entre la carrera 28 y la avenida calle 57 incluido el sendero peatonal del costado occidental, el organizador deberá dejar los dos carriles de la calzada oriental para acceso y salida controlada exclusivamente para los residentes del costado oriental. El sendero peatonal del costado oriental no se podrá ver afectado.

Cierre total de las dos calzadas de la calle 53B Bis entre carrera 28 y avenida carrera 30 (avenida NQS), incluidos senderos peatonales norte y sur.

Cierre total de la calle 57A entre la avenida NQS y acceso Parqueadero Norte y cierre controlado desde dicho acceso y la diagonal 61C, incluidos senderos peatonales de los dos costados.

Cierre parcial del sendero peatonal oriental de la avenida NQS entre calle 53B Bis y calle 57A, (La ubicación del vallado perimetral se deberá realizar al costado oriental de la ciclorruta, sin afectar la misma). El organizador deberá disponer de barreras (maletines) plásticas entrelazadas a borde vía sobre el sendero peatonal, a fin de desestimular el ascenso y descenso de los asistentes a la actividad sobre la avenida carrera (avenida NQS). Desvíos autorizados Las personas que circulen en sentido sur – norte por la avenida NQS y tomen la calle 53B Bis al oriente y la carrera 24 al norte, deberán continuar al norte por la avenida NQS – diagonal 61C al oriente – avenida carrera 24 al norte por donde se empalman con su recorrido habitual (Mapa 1).

Quienes van en sentido sur – norte por la avenida NQS y tomen la calle 53B Bis al oriente y calle 57 al oriente, deberán continuar al norte por la avenida NQS – diagonal 61C al oriente – transversal 25 al sur – calle 57 al oriente por donde se empalman con su recorrido habitual (Mapa 1).

Las personas que se desplazan en sentido sur – norte por la avenida NQS y toman la calle 57A al oriente deberán continuar al norte por la avenida NQS – diagonal 61C al oriente por donde se empalman con su recorrido habitual (Mapa 1).

Quienes se desplazan en sentido sur – norte por la avenida NQS y toman la calle 53B al oriente podrán tomar la calle 51 al oriente – carrera 27 al norte – calle 53 al oriente y/o calle 53B al oriente por donde se empalman con su recorrido habitual (Mapa 1). Mapa 1.

Los usuarios que circulen en sentido norte – sur por la avenida carrera 24 o transversal 28 y desean tomar la avenida calle 53 al occidente, deberán tomar transversal 25 al sur – diagonal 53C al oriente – carrera 24 al sur – avenida calle 53 al occidente por donde se empalman con su recorrido habitual (Mapa 2).

Los usuarios que circulen en sentido oriente – occidente por la avenida calle 57 y toman la transversal 28 y carrera 28 al sur y avenida calle 53 al occidente, deberán tomar la carrera 21 al sur – avenida calle 53 al occidente por donde se empalman con su recorrido habitual (Mapa 2). Mapa 2.

Zonas Amarillas autorizadas

Los asistentes a los eventos podrán tomar el servicio de taxis y/o vehículos especiales sobre las zonas amarillas que se habilitarán de manera provisional durante la etapa de evacuación desde las 00:00 horas hasta las 03:00 horas del 29 de marzo de 2026, las cuales contarán con señal SR-34 en los siguientes puntos:

Costado oriental de El Campín:

La transversal 28 entre calle 57 y transversal 25.

La diagonal 61C entre carrera 27 y carrera 24 .

Bahía del Coliseo Movistar Arena diagonal 61C.

Acceso a residentes del sector afectado por el cierre

Según la propuesta de cierres viales, solo se verán afectados los predios localizados sobre el costado oriental de la transversal 28 entre carrera 28 y avenida calle 57, quienes a través de la diagonal 53C podrán acceder a la calzada oriental de la transversal 28 y circular a sus lugares de residencia.