Estos son los cierres viales y desvíos por el Festival Pa’ Gozar y Cantar 2.0 en el estadio El Campín de Bogotá este sábado 28 de marzo

Para llevar a cabo el Festival Pa’ Gozar y Cantar 2.0, actividad que se desarrollará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín el sábado 28 de marzo de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó cierres viales del 27 al 29 de marzo en inmediaciones del Estadio El Campín. Conoce los detalles y programa tu recorrido.
Desde las 12:00 horas del 26 de marzo hasta las 10:00 p. m. del 27 de marzo de 2026, en los siguientes tramos viales:
Cierre total de la calle 57A entre la avenida NQS y acceso Parqueadero Norte y cierre controlado desde dicho acceso y la diagonal 61C, incluidos senderos peatonales de los dos costados.
Entre las 12:00 horas y las 10:00 p. m. del 27 de marzo de 2026, en:
Cierre carril occidental de la calzada occidental de la transversal 28 entre la avenida calle57 y la calle 53B Bis.
Desde las 10:00 p. m. del 27 de marzo hasta las 10:00 horas del 29 de marzo de 2026, en:
Zonas Amarillas autorizadas
Los asistentes a los eventos podrán tomar el servicio de taxis y/o vehículos especiales sobre las zonas amarillas que se habilitarán de manera provisional durante la etapa de evacuación desde las 00:00 horas hasta las 03:00 horas del 29 de marzo de 2026, las cuales contarán con señal SR-34 en los siguientes puntos:
Costado oriental de El Campín:
La transversal 28 entre calle 57 y transversal 25.
La diagonal 61C entre carrera 27 y carrera 24 .
Bahía del Coliseo Movistar Arena diagonal 61C.
Acceso a residentes del sector afectado por el cierre
Según la propuesta de cierres viales, solo se verán afectados los predios localizados sobre el costado oriental de la transversal 28 entre carrera 28 y avenida calle 57, quienes a través de la diagonal 53C podrán acceder a la calzada oriental de la transversal 28 y circular a sus lugares de residencia.