Cambio temporal en el color del agua potable en el norte de Bogotá, por obras para instalar modernas válvulas en Tibitoc

Foto: Acueducto de Bogotá.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) le informa a los bogotanos y bogotanas que durante los primeros ocho días de las maniobras previas al cambio de operación, que inician este 27 de marzo de 2026, se podría presentar un cambio temporal en el color del agua potable, que llega a los hogares, especialmente en el Bogotá, especialmente en las localidades de Usaquén, Suba y Engativá, así como en los municipios de Cajicá y Chía.

En el marco de estos trabajos, se realizará la instalación de dos modernas válvulas principales de control, que permitirán optimizar la operación del sistema y garantizar una mejor distribución del servicio en Bogotá y municipios vecinos.

Los trabajos de reemplazo de las válvulas en las líneas de 72 pulgadas se extenderán durante 46 días. Estas obras permitirán modificar el esquema actual de suministro, aumentando la producción en la planta de Tibitoc y reduciéndola en el sistema Chingaza–Wiesner y hacen parte de la estrategia para fortalecer la confiabilidad del servicio.

Según los técnicos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), esta situación de variación en el color del agua se debe a cambios en la operación de las redes matrices que traen el líquido a la ciudad. La EAAB garantizará que el agua siga siendo apta para el consumo humano para lo cual mantendrá su estricto protocolo de vigilancia.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) agradece la comprensión de la ciudadanía durante estas obras clave para que la capital del país cuente con una moderna planta que garantice el abastecimiento de agua. Al mismo tiempo informó que mantendrá habilitada la Acualínea 116 y sus canales digitales para atender cualquier duda de los usuarios.

También desde la EAAB se entregaron las siguientes recomendaciones: