Inició el plan éxodo por Semana Santa en Bogotá: se proyecta la salida de más de 2,5 millones de vehículos

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), para esta temporada de la Semana Mayor, se proyecta la salida de 2.567.505 de vehículos y el ingreso de 2.509.448 vehículos a la ciudad. ¡Conoce recomendaciones y medidas que aplican durante estas fechas!

Por esta razón, el Distrito activó un plan integral que combina gestión del tráfico, control en vía y recomendaciones de seguridad vial.

Gestión del tráfico

Como parte de este despliegue para Semana Santa, se dispondrá de un promedio de 360 personas en vía diariamente, entre Agentes Civiles de Tránsito, Policía de Tránsito y Grupo Guía, quienes estarán presentes en los principales corredores de ingreso y salida de Bogotá, y en el corredor de la calle 26 y, desde el Centro de Gestión de Tránsito, se mantendrá el monitoreo permanente para atender oportunamente cualquier eventualidad.

Durante Semana Santa, los controles continuarán en puntos estratégicos de la ciudad para prevenir conductas de riesgo como el exceso de velocidad y conducir en estado de embriaguez, así como operativos para evitar el mal parqueo y recuperar el espacio público.

Recomendaciones:

Planear los desplazamientos con anticipación

Verificar el estado técnico de los vehículos antes de viajar

No exceder los límites de velocidad

Respetar las normas de tránsito

Para quienes utilizan transporte intermunicipal, adquirir los tiquetes en los puntos autorizados

Operación de la La Terminal de Transporte de Bogota? durante Semana Santa

La Terminal de Transporte de Bogota?, que moviliza más pasajeros nacionales que el Aeropuerto Internacional El Dorado, está preparada para movilizar a más de 560.000 viajeros desde sus tres sedes durante la temporada, entre el 27 de marzo y el 5 de abril. Se estima que el miércoles 1 de abril será el día de mayor flujo, con la salida de más de 95.000 pasajeros en cerca de 5.000 despachos.

Entre los destinos con mayor demanda desde la Terminal de Transporte de Bogota? durante Semana Santa, se encuentran Girardot, Sogamoso, Cali, Ibagué, Villavicencio, Medellín, Fusagasugá, Bucaramanga, Santa Marta, Cartagena y Neiva.